Un delizioso pinguino porta dolcetti per la Befana, realizzato riciclando una bottiglia di plastica. Un idea davvero originale e graziosa da confezionare per i bambini.

L’Epifania sta per arrivare e se siete stanchi di regalare ai bambini la solita calza della Befana piena di dolci, provate a realizzare questo graziosissimo e simpatico pinguino porta dolcetti con una bottiglia di plastica, sarà di certo un dono gradito che stupirà i piccoli.

Il riciclo creativo è diventata una vera e propria forma d’arte e un modo per regalare una seconda vita ad oggetti che sarebbero finiti nell’ambiente come le dannosissime bottiglie in plastica. Siete pronti a realizzare il piguino più dolce? Scoprite come fare seguendo le indicazioni nel video tutorial!

Come realizzare il pinguino porta dolcetti | il video tutorial

Per realizzare il pinguino porta dolcetti, avrete bisogno di:

2 bottiglie di plastica con il fondo a fiore

colori acrilici

pennarelli indelebili acrilici

cutter

pon pon

pennelli

colla a caldo

feltro o pannolenci verde e rosso

Tagliare a metà una bottiglia con l’ausilio di un cutter, dalla seconda bottiglia tagliare solo il fondo come indicato nel video. Dopo aver tagliato le due bottiglie dovreste ottenere un vero e proprio barattolo con il tappo. A questo punto tutte e due le parti della bottiglia vanno colorate di bianco con il colore acrilico ed un pennello. Una volta asciutto il colore, con un pennarello a punta fine si disegnerà la sagoma del viso del pinguino. Il resto della bottiglia dovrà essere dipinta di nero, mentre il tappo di rosso, arricchendolo con delle piccole decorazioni eseguite con un pennarello indelebile verde.

Con un pennarello arancione si disegnerà il nasino del pinguino e con uno nero i due occhietti. In cima al tappo del contenitore si applicherà un pon pon di lana con la colla a caldo. E con del pannolenci rosso e verde si creerà la sciarpa. Il pinguino sarà pronto per essere riempito di leccornie e per essere regalato ai bambini. Non vi resta che seguire il video tutorial!

