Ognuno di noi ha delle qualità particolari per le quali ci si dovrebbe volere più bene. Scopri la tua in base al tuo segno zodiacale.

Si parla spesso di motivi per cui ammirare o volere bene agli altri, dimenticando tante volte che prima di tutto bisognerebbe rivolgere un po’ di attenzioni a se stessi. Volersi bene è uno dei bisogni primordiali e spesso sottovalutati. Nella vita ci si rimprovera spesso per ciò in cui non si è riusciti, per le relazioni finite o per quel traguardo mai raggiunto. Un modo di fare che nella giusta prospettiva può aiutare a crescere e a migliorarsi ma che se applicato solo per far male a se stessi diventa qualcosa di sbagliato ed ingestibile. Perché allora non provare ad invertire la marcia e a volersi più bene?

Ognuno di noi ha sicuramente più di un motivo per farlo e se proprio non riesci a riconoscere il tuo, le stelle possono aiutarti. Molte delle caratteristiche che riguardano la personalità sono infatti influenzate dalle stelle. Per questo motivo, dopo aver visto come sarà il 2020 e qual è la lezione che ogni segno zodiacale imparerà dal nuovo anno, oggi scopriremo qual è uno dei motivi per cui volerci bene. Visto che si tratta di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara o magari ben due motivi per rivolgersi le giuste attenzioni.

Oroscopo: ecco perché dovresti volerti bene secondo le stelle

Ariete – Perché hai grinta da vendere

Se c’è un motivo per il quale dovresti essere più indulgente con te stessa e rivolgerti la giusta dose di affetto questa è la tua grinta. La stessa che ti spinge a non fermarti mai, a lottare per ogni cosa che desideri e a volte persino ad esagerare. Certo, hai ancora un po’ di strada da fare per dosare il tuo modo di essere in modo da non ferire mai gli altri e da agire sempre nel modo corretto. Quel che conta, però, è quando sbagli lo fai senza volerlo ma solo perché spinta dalla voglia di fare che ti caratterizza. E come dice un detto, solo chi agisce sbaglia. E tu sei una che agisce sempre e tanto. Motivo per cui dovresti apprezzare la tua grinta che spesso riesci anche a trasmettere agli altri, diventando un esempio da seguire. Il che è cosa non da poco, non trovi?

Toro – Per la tua voglia di fare

Se c’è un aspetto che ti rende speciale, questo è la tua voglia di fare. Sebbene tu sia una persona che ama particolarmente le comodità e che agli occhi di tutti appare come pigra, quando si tratta di agire sai metterti sempre in prima linea e fare ciò che serve per raggiungere i tuoi obiettivi. Si può dire che tu sia più brava nel pianificare che nell’agire ma quando metti a punto i tuoi piani lo fai considerando i tuoi alti e bassi e ciò ti consente di arrivare sempre al punto di arrivo e per di più senza troppi sforzi. Tutto ciò è frutto di una determinazione che ti caratterizza e per la quale dovresti lodarti e stimarti di più, dedicandoti l’affetto e le attenzioni che daresti a chiunque si mostrasse anche solo la metà di ciò che sai essere tu. Dopotutto, per te non c’è nulla di più prezioso dell’affetto che riservi sempre ad amici (quelli veri) e familiari. Quindi perché non riservarti lo stesso trattamento?

Gemelli – Perché sai sempre come cavartela

Diciamocelo, quando ti trovi davanti ad una situazione difficile capita spesso che ti senta avvilita al punto di pensare di arrenderti. Basta qualche istante per riflettere, però, e subito dopo torni in sella più convinta di prima e mossa da una voglia di farcela che è sotto tutti i punti di vista il tuo punto forte. Al di là delle situazioni in cui puoi venirti a trovare e dei problemi di tutti i giorni, tu hai quella forza speciale che ti consente sempre di cavartela e di trasmettere agli altri un senso di fiducia tale da spingerli a seguirti in ogni possibile impresa. In parte ciò è dovuto alla tua voglia di vivere e alla gioia contagiosa che emani. Motivi più che validi per stimarti un po’ di più e per iniziare a volerti bene come meriti. Quello stesso bene che riservi a chi ammiri, a volte anche per qualità minori di quelle che sai sfoderare nei momenti difficili. Prova solo a guardarti con occhi diversi e vedrai che ciò che vedi saprà entusiasmarti.

Cancro – Per la tua fermezza

Agli occhi di tutti sei una persona dolce ma solo tu sai quanto sai essere molto di più. Dentro il tuo animo c’è quello di una guerriera pronta a mostrarsi alla prima occasione. A volte questo tuo modo di essere ti porta a prendere scelte difficili da mantenere ma la fermezza con la quale vai avanti ti consente di superare il dolore e portare avanti quanto ti sei prefissa. Si tratta di una sorta di arma segreta che ti rende speciale anche per chi pur non vedendola riesce a percepirla. Dopotutto basta osservare le tue scelte di vita per comprendere che oltre alle cose belle sei in grado di gestire anche le più difficili e che nel farlo sai sempre dare il meglio di te. Un motivo in più per aumentare quell’affetto innato che già senti nei tuoi confronti.

Leone – Per la capacità di andare sempre avanti

Se c’è una cosa che tutti possono dire di te è che nella vita vai sempre avanti, senza mai fermarti e sopratutto senza mai guardarti indietro. Sebbene tu abbia in mente ideali di vita spesso difficili da raggiungere, non ti stanchi mai di provarci. E, per farlo, sei disposta a spendere tutte le tue energie, comprese quelle che normalmente riservi solo a te stessa e alla tua voglia di mostrarti in giro e al mondo. Certo, alle volte i tuoi modi di fare troppo diretti possono portarti a scontrarti con chi hai al tuo fianco o non comprende la tua mentalità. Ciò nonostante, nulla può fermare una decisione presa e ciò ti rende incredibilmente forte e ammirabile. Ma tu questo lo sai già, ed è per questo che ti vuoi così tanto bene, no?

Vergine – Perché sai adattarti a tutto

Anche se forse non te ne rendi conto, sei una persona che nella vita ha dimostrato più e più volte di sapersi adattare anche alle situazioni più difficili. Il vero problema è che spesso tendi a non credere nelle tue capacità. Così, finisci con il lasciarti andare ai momenti di sconforto mettendo in atto una forma di pessimismo che impedisce agli altri, e sopratutto a te stessa, di vedere le potenzialità che hai dentro di te. Basterebbe guardarti indietro per rivivere la tua vita per riscoprirti da una prospettiva tutta nuova. Prospettiva che ti consentirebbe di sentirti più forte e sicura di te. Prova quindi a rivivere il tuo passato e ad applicare le tue risorse anche nel presente. In questo modo inizierai a vedere quanto vali e scoprirai che volersi bene è una cosa piacevole che fa bene a cuore e allo spirito.

