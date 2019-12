3 mosse per tagliarsi i capelli da sole | Ecco le astuzie da usare – VIDEO

3 mosse per tagliarsi i capelli da sole | Ecco le astuzie da usare per un look come dal parrucchiere! Dalla frangetta allo scalato, tutti i tagli che puoi fare a casa – VIDEO

Sembra impossibile ma (forse) non lo è. Di cosa parliamo? Di capelli, anzi del tagliarsi i capelli da sole! Potrebbe risultare difficile e, in realtà ad un primo sguardo lo è, ma solo perché non si conoscono le mosse giuste e le astuzie da usare. Insomma quei piccoli accorgimenti che (ovviamente) solo il parrucchiere conosce e non divulga di certo, al primo incontro! Noi abbiamo “scoperto” l’arte magica del tagliarsi i capelli da sole, usando 3 mosse semplici e perfette che cambieranno il tuo look proprio come desideri tu.

Ecco come fare per avere finalmente i capelli a posto senza l’uso del parrucchiere e risparmiare un mucchio di soldi e tempo prezioso.

Tagliarsi i capelli da sole con 3 mosse | Ecco cosa ti servirà

Sarà capitato anche a voi di vedere, soprattutto su Instagram, brevi video e mini-tutorial di ragazze che cambiano look in pochissimi secondi: forbici, pettini e a volte anche un po’ d’acqua alla mano, riescono con pochissimi gesti a realizzare frangette, accorciare un ciuffo o scalare i capelli, oppure, ancora, a cambiare totalmente look!

Ma veniamo al dunque: se volete davvero provare a fare questo ‘esperimento’ da sole in casa vostra, di cosa avrete bisogno?

1) LE FORBICI GIUSTE

Se volete andare sul sicuro, dovrete certamente avere gli strumenti più giusti. Bisogna quindi partire proprio dalle forbici, che non potranno essere adattate a caso, ma dovranno essere specifiche per questi usi. Le forbici sono lo strumento più importante per ottenere un buon risultato ed evitare uno scempio, altrimenti sembrerà che tua sorella ti abbia tagliato i capelli mentre dormivi. Procurati un paio di forbici professionali da parrucchiere, assicurandoti che siano affilate. Non usare normali forbici da sarta o da cucina, perché il risultato finale non sarebbe soddisfacente. Puoi acquistarle in profumeria oppure in farmacia.

Spesso le loro lame sono molto più affilate e precise e se vorrete solo sfoltire invece di tagliare in modo netto, vi serviranno per forza quelle con un pettinino integrato.

2) DELLE PINZE PER CAPELLI

Queste pinze vi serviranno per separare le varie porzioni di capelli e raccoglierli in modo che non vi diano fastidio mentre vi accingete a tagliarli. Sono molto comode per fermare le giuste ciocche in modo che userete le forbici solo su quelle e non sul resto!

3) LO SPRAY CON L’ACQUA

Per facilitarvi nel taglio conviene sempre utilizzare le forbici sui capelli umidi. Potete partire anche da una chioma asciutta, ma per fare in modo che le ciocche siano ben compatte e più gestibili, conviene sempre inumidirle un po’.

4) ELASTICI

Anche gli elastici sottili e piccoli vi serviranno per separare ciocche e tenere ferme porzioni di capelli sia da tagliare, sia da allontanare dal resto della chioma, in modo da non toccarla quando taglierete altre ciocche.

Per il resto, poi, dovrete solo affidarvi a un semplice specchio e al vostro buonsenso! Per aiutarvi, ecco a voi qualche consiglio davvero semplice per alcuni dei tagli più comuni.

1. Come tagliare la Frangetta da sole

Partiamo dal “semplice”, la frangetta! Nel migliore dei casi viene storta, nel peggiore l’avete tagliata troppo. Trovare la giusta misura quando ci si accorcia la frangia davanti allo specchio di casa non è proprio così semplice come sembra. Anzi è uno di quegli atti di disperazione che spesso le donne compiono quando il parrucchiere non è a portata di mano e le temperature si alzano all’infinito. Tagliarsi la frangia da sole è un’arte e un colpo di fortuna allo stesso tempo: L’errore più comune è bagnare i capelli come fa il parrucchiere. In questo modo, quando si taglia, le misure ingannano chi non è esperto e la frangia è sempre più corta di quanto dovrebbe. Così ci si ritrova con una frangetta troppo corta. Anche tagliare da sole i capelli asciutti non è proprio una mossa furba di solito è storta, di sbieco o “sminuzzata” tipo denti di coltello.

Ci sono diversi tipi di tecniche per tagliare la frangia e dipendono dal tipo di capelli, dai lineamenti e dal risultato che si vuole ottenere.

Se i capelli sono sottili , suggeriamo una frangia dritta e piena, senza scalature né sfilature sulle punte, che tende a infoltire.

, suggeriamo una frangia dritta e piena, senza scalature né sfilature sulle punte, che tende a infoltire. Se sono ricci, il rischio è di creare il tipico effetto fungo. In questo caso, l’ideale è una frangia lunga e dinamica che dia la possibilità di creare styling sensuali ma molto morbidi e naturali, da modellare con un prodotto di definizione dei ricci che non crei l’effetto cartone.

il rischio è di creare il tipico effetto fungo. In questo caso, l’ideale è una frangia lunga e dinamica che dia la possibilità di creare styling sensuali ma molto morbidi e naturali, da modellare con un prodotto di definizione dei ricci che non crei l’effetto cartone. Per chi ha il viso ovale , la frangia aperta a tendina aiuta ad arrotondare e ammorbidire la forma;

, la frangia aperta a tendina aiuta ad arrotondare e ammorbidire la forma; sui visi tondi , invece, sta bene più corta, mentre

, invece, sta bene più corta, mentre su un viso triangolare , per addolcire i lineamenti, la frangia va più corta al centro e più lunga ai lati.

, per addolcire i lineamenti, la frangia va più corta al centro e più lunga ai lati. Se siete indecise: consigliamo di mantenere il taglio della frangia asimmetrico per ottenere un ciuffo-frangia, più soft e che dà la possibilità di cambiare look in fretta

Ma come realizzarla? La Tecnica giusta è:

Il modo miglior di realizzare una frangetta è quello di raccogliere una porzione separando sopra la fronte e aiutandosi con un pettine per realizzare una specie di V capovolta: Facendo fare poi un mezzo giro alla ciocca di capelli, farete in modo che la frangia risulti dritta e piena, ma che segua il contorno del vostro viso, risultando leggermente più lunga ai lati e non dritta e pari su tutta la fronte e sulle tempie.

Come tagliare la Frangetta – VIDEO

2. Come accorciare le lunghezze dei capelli

Poiché hai deciso di fare il taglio in casa, prenditi un po’ di tempo per guardare bene i capelli e decidere in che modo tagliarli. Alcune persone preferiscono una scalatura lunga per un effetto più naturale, mentre altri scelgono un taglio scalato più deciso e netto. Prendi in considerazione i seguenti fattori:

Lo spessore dei capelli. Il taglio scalato rende i capelli più corposi, soprattutto nelle sezioni più corte. Se hai i capelli voluminosi o ricci, probabilmente conviene scegliere una scalatura più lunga, senza lasciare troppi centimetri tra un livello e l’altro. Se hai i capelli lisci puoi scegliere una scalatura più corta e netta con cui incorniciare il viso.

Il taglio scalato rende i capelli più corposi, soprattutto nelle sezioni più corte. Se hai i capelli voluminosi o ricci, probabilmente conviene scegliere una scalatura più lunga, senza lasciare troppi centimetri tra un livello e l’altro. Se hai i capelli lisci puoi scegliere una scalatura più corta e netta con cui incorniciare il viso. La forma del viso . Decidi quale tipo di scalatura si adatta meglio al tuo viso. Un taglio con livelli più lunghi si adatta meglio al volto rotondo o quadrato, mentre il taglio scalato più netto mette in evidenza i volti ovali e quelli a cuore.

. Decidi quale tipo di scalatura si adatta meglio al tuo viso. Un taglio con livelli più lunghi si adatta meglio al volto rotondo o quadrato, mentre il taglio scalato più netto mette in evidenza i volti ovali e quelli a cuore. Lo stile che preferisci. Se vuoi emulare lo stile di qualche celebrità o vuoi riprodurre un taglio alla moda, scopri come adattarlo ai tuoi capelli. Stabilisci la lunghezza della scalatura, dove fare la riga e come acconciarli dopo il taglio.

Se volete accorciare i vostri capelli medio-lunghi, realizzando così un lob leggermente scalato in avanti, dovrete legare i capelli in un coda posteriore, e utilizzare due elastici:

uno per fermare la coda sulla nuca,

l’altro per definire il punto in cui dovrete tagliare; insomma, per decidere fin dove intervenire con le forbici.

Tirate poi leggermente i capelli dietro le orecchie, in modo da tenere le ciocche anteriori dei capelli più lunghe sul davanti

Tagliate poi con le forbici, volendo anche in modo netto, anche perché potrete tornare in un secondo momento per rendere le punte meno dritte.

Una volta asciugati, con le forbici potrete sfoltire leggermente le punte, in modo da non vedere un taglio netto, ma più naturale.

3. Come scalare i capelli da sole

Dividi i capelli in ciocche, devi creare dei livelli della stessa lunghezza su entrambi i lati della testa. In altre parole, la scalatura deve avere la stessa lunghezza all’altezza delle tempie, delle orecchie e così via. Per farlo, dividi i capelli in ciocche in base alla scalatura che vuoi ottenere.

Separa la sezione superiore dei capelli dal resto della capigliatura. Dividila in due ciocche con il pettine: una sul lato destro e un’altra sul lato sinistro. Questa porzione di capelli includerà due sezioni.

Dividila in due ciocche con il pettine: una sul lato destro e un’altra sul lato sinistro. Questa porzione di capelli includerà due sezioni. Dividi la sezione superiore in due parti : la prima si estende dal centro del capo alla fronte, la seconda si estende dal centro alla nuca. Usa le mollette per tenere le ciocche divise.

: la prima si estende dal centro del capo alla fronte, la seconda si estende dal centro alla nuca. Usa le mollette per tenere le ciocche divise. Inizia dalle due sezioni frontali, quella di destra e quella di sinistra. Partono dalle tempie e finiscono sopra le orecchie. Pettinale entrambe e tienile ferme con le mollette.

quella di destra e quella di sinistra. Partono dalle tempie e finiscono sopra le orecchie. Pettinale entrambe e tienile ferme con le mollette. Lascia libere le ciocche posteriori. Non devi tagliare la parte più lunga dei capelli, perciò lasciala sciolta per confrontare la lunghezza della scalatura.

Taglia la sezione frontale superiore. Togli le mollette, alza i capelli a un angolo di 90° rispetto alla testa e afferra la ciocca tra l’indice e il medio. Spostala davanti al viso mantenendola con le dita. Fai scivolare le dita verso le punte, fermandole nel punto in cui vuoi creare il livello più corto della scalatura. Taglia i capelli che spuntano tra le dita.

L’angolo di 90° estende i capelli direttamente dalla testa, producendo un taglio di capelli uniformemente stratificato.

Normalmente si taglia il livello più corto appena sotto il lobo dell’orecchio, oppure sopra la linea della mandibola.

Abbonda, lasciando la ciocca più lunga di quanto la vorresti anziché più corta. Quando i capelli si asciugano, tendono ad accorciarsi un pochino. Se necessario, sarà possibile tagliarli un altro po’ in seguito.

Taglia la sezione frontale destra. Togli la molletta in quel punto, alza i capelli a un angolo di 90° rispetto alla testa e afferra la ciocca tra l’indice e il medio. Spostala sul lato del viso e fai scivolare le dita verso le punte, fermandole nel punto in cui vuoi creare la scalatura laterale. Taglia con la forbice i capelli che spuntano dalle dita.

Taglia la ciocca leggermente in obliquo anziché seguendo una linea orizzontale, in modo da dare al taglio un aspetto più morbido.

Taglia la sezione frontale sinistra. Togli la molletta in quel punto, alza i capelli a un angolo di 90° rispetto alla testa e afferra la ciocca tra l’indice e il medio. Spostala sul lato del viso e fai scivolare le dita verso le punte, fermandole alla stessa altezza della scalatura destra. Taglia con la forbice i capelli che spuntano dalle dita.

Taglia la sezione posteriore. Se preferisci, puoi scalare i capelli anche nella parte posteriore. Usa un altro specchio per controllare il lavoro, alzando piccole ciocche di capelli da tagliare con le forbici. La scalatura nella parte posteriore dovrebbe essere la più lunga, perciò evita di tagliare ciocche troppo corte. Le ciocche posteriori dovrebbero essere lunghe quanto quelle frontali, o anche più lunghe.

Il metodo della coda di cavallo per scalare i capelli

Se avete i capelli piuttosto lunghi o medi e volete accorciarli realizzando però un taglio scalato, dovrete raccogliere tutti i vostri capelli in una coda anteriore ben tirata, con l’elastico che dovrà essere posizionato sulla fronte. Quindi lega i capelli in una coda di cavallo alta. Ti conviene metterti a testa in giù e raccogliere i capelli con un pettine. Usa un elastico per fare una coda di cavallo alta.

La coda di cavallo deve essere molto alta, ma non devi crearla esattamente cima alla testa. In questo modo otterrai una buona scalatura.

Assicurati che non sia spostata lateralmente, altrimenti otterrai un taglio scalato irregolare.

Pettinate bene la coda e per tagliare dovrete tenere le forbici verticalmente e lavorare solo con le punte, senza recidere le ciocche in modo netto. In questo modo accorcerete un po’ alla volta i vostri capelli e quando li scioglierete e asciugherete risulteranno scalati su entrambi i lati in modo omogeneo e non drastico!

Se vuoi un taglio corto, ferma l’elastico a diversi centimetri dalle punte. Se preferisci un taglio più lungo, fai scivolare l’elastico a 2-3 cm dalle punte.

In alternativa, fai scorrere le tue dita verso il basso e non l’elastico. Questo metodo può essere particolarmente utile per chi ha i capelli più lunghi.

Usa le forbici per tagliare la coda che fuoriesce dall’elastico.

Se hai capelli spessi, saranno necessarie diverse sforbiciate per tagliarli tutti. Assicurati di non spostare l’elastico per tagliarli tutti nello stesso punto. Mantieni le forbici orizzontalmente e taglia la coda in modo diritto.

Taglio capelli scalato con il metodo della coda – VIDEO

