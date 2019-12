Stella Bossari, la figlia di Daniele e Filippa Lagerback, lascia tutti senza parole sui social: è una bellezza mozzafiato.

Con due genitori come Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Stella non poteva non essere assolutamente bellissima. La 16enne che su Instagram conta più di 120mila followers, con le sue foto meravigliose, sta incantando il popolo dei social portando a casa i complimenti di tutti. A far esplodere Instagram è l’ultima foto pubblicata in cui Stella, con un viso acqua e sapone, sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza.

Stella Bossari incanta tutti: la bellezza mozzafiato della figlia di Daniele e Filippa Lagerback

Con la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia un sorriso accennato e due splendidi occhi chiari, ereditati da mamma Filippa, Stella Bossari ha lasciato tutti senza parole. Pur avendo solo sedici anni, infatti, Stella è una delle ragazze più belle tra quelle presenti su Instagram e i fan dei genitori apprezzano la sua bellezza così semplice e naturale.

“Bellissima e luminosa”, “Tu sei troppo bella…. Meriti molto dalla vita”, “Un po’ di mamma un po’ di papa ….risultato? Meraviglia sei tu”, “Bella come il sole d’estate, meravigliosa”, “incantevole fata”, scrivono i followers.

Stella aveva incantato tutti anche in occasione del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Il giorno delle nozze, arrivate dopo la vittoria di Daniele Bossari al Grande Fratello Vip, Stella aveva indossato uno splendido abito lungo facendo da damigella d’onore alla mamma.

Oggi, invece, cammina sulle sue gambe e su Instagram incanta tutti sfoggiando la bellezza ereditata dai genitori. Per lei, il futuro appare davvero roseo.