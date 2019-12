Sharon Stone cerca online un partner adatto a lei ma l’app per incontri alla quale si iscrive la blocca. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Sharon Stone è un attrice dalla bellezza mozza fiato tuttavia sembra che abbia difficoltà a trovare la sua dolce metà. Infatti per far fronte a questo problema ha ben pensato di iscriversi ad una app per incontri tuttavia le cose non sono andate come sperava.

L’app la bloccata credendo si trattasse di un profilo falso. A rivelare il tutto è stata proprio l’attrice attraverso il suo account Twitter: “Mi sono iscritta a Bumble ma mi hanno chiuso l’account. Me ne sono accorta quando sono andata a controllare la lista degli appuntamenti. Alcuni utenti hanno cominciato a scrivere che il mio profilo era falso. Ehi Bumble, mi stai escludendo? Non chiudermi fuori dall’alveare”