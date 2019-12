Ponti del 2020 | Come stare in vacanza con pochi giorni di...

Il 2020 ci porterà diversi ponti che se ben sfruttati ci consentiranno di restare a casa dal lavoro prendendo pochi giorni di ferie.

Il nuovo anno è ormai alle porte e come consuetudine, tra i primi interrogativi che lo riguardano c’è quello relativo ai ponti e alla possibilità di restare a casa da lavoro senza dover chiedere giorni di ferie.

La buona notizia è che il 2020 sembra sarà piuttosto generoso da questo punto di vista. Grazie ai vari ponti distribuiti nel corso dell’anno i giorni di vacanza vera e propria saranno infatti tanti e tutto spendendo pochissimi giorni di ferie.

2020, come stare in vacanza per un mese con una sola settimana di ferie

Quello delle vacanze è un tasto sempre molto sentito, sopratutto per chi non riesce mai a rilassarsi del tutto e sente sempre il bisogno di nuovi giorni di festa. Che si scelga di passarli a casa, dormendo di più e trascorrendo più tempo con i propri cari o andando in vacanza per sfruttare il viaggio come fonte di terapia, chiunque sogna la possibilità di appropriarsi di più tempo personale da poter spendere come meglio crede.

La bella notizia è che quest’anno i giorni di vacanza saranno diversi e tutto grazie ai numerosi ponti presenti nel 2020. Visto che con il nuovo anno per molti le vacanze del 2019 giungeranno al termine, proviamo quindi a fantasticare e, perché no, ad iniziare a programmare quelle del 2020.

Iniziamo quindi con le prime feste dell’anno e arriviamo fino al prossimo Natale.

Epifania. Per chi è già tornato al lavoro, la Befana offrirà la prima occasione dell’anno. Cadendo di Lunedì, infatti, darà modo di rendere il week end più lungo.

Pasqua. Quest’anno la festa cadrà il 12 Aprile e come ogni anno sarà possibile approfittare del week end per scampagnate. Da Sabato 11 a Lunedì 13 si potrà godere delle vacanze senza prendere un solo giorno di ferie.

Festa dei lavoratori. Il primo Maggio cade di Venerdì, regalandoci un nuovo week end del quale usufruire senza sprecare le ferie annuali.

Festa della Repubblica. Cadendo di Martedì da modo di fare un bel ponte che va da Sabato a Martedì sera e che al massimo richiederà un solo giorno di ferie.

Immacolata Concezione. Nel 2020 cadrà di Martedì, basterà quindi prendersi il Lunedì di ferie per avere ben 4 giorni di vacanza.

Natale e Capodanno. Natale sarà di Venerdì, unendosi a Santo Stefano e lasciando scoperti i giorni che vanno dal 28 al 31. E visto che il primo dell’anno sarà di Venerdì, basterà prendere questi 4 giorni di ferie per arrivare a ben 10 giorni di vacanza.

Natale, Capodanno e Epifania. Volendo si può fare un unico pacchetto approfittando dell’Epifania che nel 2020 cadrà di Mercoledì. In questo modo si avranno 14 giorni di vacanza, chiedendone 7 di ferie.

Capodanno ed Epifania. Per chi preferisce tenere il Natale separato dal Capodanno. C’è l’opzione di non chiedere ferie a Natale, approfittando dei giorni di festa che cadono proprio nel week end per poi fare un unico pacchetto dal 31 all’Epifania. In questo caso basterà chiedere il 4 ed il 5 Gennaio di ferie per fare 6 giorni di vacanza.

A questi ponti si uniscono poi quelli delle feste patronali che variano da città a città.

Chi abita a Roma, ad esempio, può sfruttare il giorno di San Pietro e Paolo (29 Giugno) che cade di Lunedì, regalando così un week end libero in più del quale godere.

A Milano c’è invece Sant’Ambrogio che cade Lunedì 7 Dicembre consentendo di fare 4 giorni di vacanza unendo questa festività a quella dell’Immacolata concezione.

Insomma, questo 2020 sembra iniziare bene offrendo la possibilità di trascorrere più giorni in famiglia, con gli amici o in viaggio ma pur sempre in vacanza. Basta organizzarsi per tempo ed il gioco è fatto.