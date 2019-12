Melissa Satta è incinta? Rumors sulla seconda gravidanza dell’ex velina che starebbe aspettando una bambina dal marito Kevin Prince Boateng.

Secondo figlio in arrivo per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng? Dopo essere stati separati per un po’, l’ex velina e il calciatore sono tornati insieme e, in un’intervista rilasciata a Verissimo, Melissa non ha escluso di poter regalare presto un fratellino o una sorellina al figlio Maddox. Quel momento sarebbe già arrivato?

Melissa Satta incinta del secondo figlio dal marito Boateng? I rumors sulla gravidanza

Melissa Satta, Kevin Prince Boateng e il figlio Maddox si stanno godendo una vacanza sulla neve. Come mostrano le foto che pubblica l’ex velina su Instagram, la famiglia è serena e felice e, presto, potrebbe allargarsi ancora. Il settimanale Di Più, infatti, avrebbe sorpreso la Satta in un negozio di abbigliamento per bambini, intenta a guardare i vestiti femminili per poi comprare alcune tutine e delle scarpine da neonata. Uscendo, inoltre, la Satta avrebbe incontrato un conoscente che le avrebbe accarezzato dolcemente la pancia. Un gesto che avrebbe scatenato i rumors sulla seconda gravidanza della showgirl.

La Satta, per il momento, non conferma e non smentisce tali rumors. Ai microfoni di Silvia Toffanin, però, parlando della decisione di tornare con il marito Boateng e sulla possibilità di avere un secondo figlio, aveva dichiarato:

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è poi risolvere il problema e capire se si può o meno andare avanti. Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”.

Tornati insieme, dunque, la Satta e Boateng regaleranno presto una sorellina al primogenito Maddox?