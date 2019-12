Mazzancolle ritirate dai Supermercati | L’allerta del Ministero della salute

Mazzancolle dell’Ecuador ritirate dai Supermercati | L’allerta del Ministero della Salute, segnalato alto rischio chimico per la salute dei consumatori

Il Ministero della Salute ha emanato un altro richiamo inerente la sicurezza alimentare dei consumatori. Questa volta il richiamo ha interessato un prodotto ittico trovato ai controlli con valori dei solfiti oltre i limiti stabiliti dalla legge. Il Modello di richiamo per le Code di Mazzancolle è stato divulgato il 27 Dicembre 2019 proprio dal Ministero della Salute. Scopriamo, dunque, di più sul richiamo, sul prodotto e sui possibili effetti collaterali sulla salute se consumato

Potrebbe interessarti anche: Allerte Alimentari | Rischio Istamina, prodotti ritirati dal commercio

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Allerta Alimentare | Mazzancolle ritirate dal Ministero della Salute, il Modello di richiamo

Code di mazzancolle tropicali ritirate dagli scaffali per rischio chimico. L’avviso è apparso sul sito del ministero della Salute, venerdì 27 dicembre, nell’apposita sezione del sito dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Nel Modello di Richiamo del Ministero della salute si evince chiaramente il motivo del ritiro del prodotto, cioè alti livelli di solfiti oltre il limite stabilito dalla legge. In breve un alto rischio chimico con conseguenze gravi se ingerito dai consumatori.

Ma qual è il prodotto ritirato nello specifico? Parliamo di Code di Mazzancolle Tropicali 36/40 a Marchio: LUNA NERA.

Il prodotto è commercializzato a nome di “COMAVICOLA COMMERCIALE AVICOLA SPA”, ed è prodotto da PROEXPO, PROCESSADORA Y ESPORTADORA DE MARISCOS S.A. La sede dello stabilimento è in Ecuador

Il richiamo volontario per allerta sanitaria – riferisce nell’avviso il ministero della Salute – riguarda il lotto 1909413-0 del prodotto che viene importato dall’Ecuador.

Il numero d’identificazione dello stabilimento è 678. La data di scadenza indicata è aprile 2021 e l’unità di vendita è 5 libbre/2,27 kg; netto 4,75 libbre pari a 2,16 kg.

Motivo del richiamo delle code di Mazzancolle, come abbiamo specificato è per i “valori di solfiti oltre i limiti di legge”. Come sempre in questi casi, l’indicazione è quella di non consumare il prodotto oggetto del richiamo per allerta sanitaria. Il Ministero della Salute ha pubblicato anche delle foto che mostrano la confezione delle code di Mazzancolle tropicali congelate.

(Fonte: Ministero della Salute)