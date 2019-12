Fare l’amore per avere una bella pelle | La maschera allo sperma

Una famosa estetista afferma che la maschera allo sperma rallenta l’invecchiamento e illumina la pelle

Mentre alcune persone non esitano a spendere somme colossali per prendersi cura della propria pelle, altre ripiegano sui prodotti naturali che proteggono sia la loro pelle che il loro portafoglio. In effetti, molte persone sono convinte che tutto ciò di cui hanno bisogno per prendersi cura del proprio corpo sia reperibile in natura e che basterebbe solo conoscere i diversi benefici dei diversi elementi.

La famosa estetista Chelsee Lewis ha condiviso alcuni dei suoi segreti di belezza per ottenere e mantenere una pelle liscia, giovane, luminosa e impeccabile e ha gentilmente concesso questa insolita ricetta di una maschera per il viso.

Ricetta della maschera viso ringiovanente allo sperma

Molte persone sono pronte a fare qualsiasi cosa per ridurre i segni del tempo e rimanere giovani, anche se ciò significa provare ricette improbabili. Chelsee Lewis, una famosa estetista londinese che lavora con celebrità come Stella McCartney, Gwyneth Paltrow, Suki Waterhouse o Eric O’Connor, raccomanda una soluzione piuttosto strana e originale per ridurre le rughe: maschere per il viso a base di sperma. Secondo lei, questi trattamenti sono la chiave per mantenere la giovinezza della pelle e ridurre le tracce del tempo sul viso.

Fare l’amore per avere una pelle bellissima

Oltre a renderti più felice aumentando la produzione di dopamina nel tuo corpo, fare l’amore è un ottimo modo per aumentare l’apporto di ossigeno del tuo corpo e migliorare la sua circolazione ai tessuti del viso. È per questo motivo che spesso notiamo che le persone che hanno recentemente fatto l’amore tendono ad avere una carnagione luminosa. Inoltre, fare sesso aiuta a combattere l’ormone dello stress e migliora la produzione di collagene nel tuo corpo. Scopri cosa succede al tuo corpo se non hai rapporti intimi.

Inoltre, alcuni sostenitori ottimizzano i benefici del fare l’amore per il tuo corpo usando maschere facciali a base di sperma per mantenere la pelle tanto bella quanto giovane.

Studi favorevoli

Uno dei componenti principali dello sperma è una poliammina naturale. Gli studi hanno dimostrato che questa poliammina ha effetti antiossidanti e antinfiammatori e quindi previene le rughe e riduce il loro aspetto, leviga la pelle, rimuove le macchie e l’acne e dona un aspetto sano e luminoso alla pelle.

Efficienza discussa

Come ogni scoperta scientifica, l’efficacia dell’uso dello sperma come maschera naturale per la pelle è stata messa in discussione. I nostri colleghi di Doctissimo, ad esempio, hanno sollevato il fatto che gli studi sui benefici dello sperma per la pelle sono ancora preliminari e dovrebbero essere ulteriormente approfonditi. Inoltre, l’articolo in questione contraddice le ipotesi secondo le quali l’ingestione di spermatozoi potrebbe ridurre i rischi di cancro al seno o favorire la perdita di peso.

Rischi legati all’uso dello sperma

Doctissimo ricorda inoltre che, sebbene lo sperma sia una sostanza naturale, presenta ancora alcuni pericoli per la salute, sia per uso interno che esterno. In effetti, lo sperma può trasmettere varie infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Ecco perché è essenziale proteggersi durante tutti i rapporti sessuali.

Pertanto, è essenziale che vengano effettuati studi più approfonditi sugli effetti dello sperma sulla pelle e che sia sviluppato un modo sicuro e sano di utilizzarlo prima di poterne raccomandare l’uso come maschera facciale.

