Capodanno | Le mete preferite dai vip per accogliere il 2020

Il Capodanno si sta avvicinando. Dove lo passeranno i vip? Le mete più in voga fra le Maldive e Dubai.

Un abbraccio, un bacio, i fuochi d’artificio nei cieli. Sorrisi spensierati verso il domani e riflessioni, miste a curiosità, per quello che ci attende. Così ogni Capodanno e quello del 2020 non sarà da meno, anzi il peso delle aspettative è sicuramente maggiore con l’entrata nel primo ventennio del nuovo millennio.

Dove festeggiare un evento così? I vip, che possono tener fede più di chiunque altro (grazie anche alle diverse possibilità economiche) al detto “Capodanno con chi vuoi“, dopo aver trascorso il Santo Natale con le proprie famiglie sono partiti alla volta di altri lidi per aspettare l’ingresso nella nuova decade. In tal caso le scelte son sempre diverse: l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, per questo se c’è da aspettare tanto vale farlo in modo suggestivo.

Da Corradi a Totti, passando per Linus: il trend di fine anno sono le Maldive

Come i coniugi Bernardo Corradi ed Elena Santarelli che, dopo aver vissuto un periodo complicato per via della malattia del figlio, hanno scelto di intraprendere una “seconda luna di miele” con pargoli al seguito. Meta prescelta: le Maldive. La stessa opzione è stata selezionata da altri colleghi illustri, nel famoso Baglioni Resort, poco distante dall’atollo di Raa, come ad esempio la famiglia Totti e quella di PierFrancesco Favino e del direttore di Radio Deejay Linus (al secolo Pasquale Di Molfetta).

Si sono spostati a Dubai per attendere il nuovo anno, invece, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Idem per Alessia Marcuzzi che ha preferito il grattacielo più alto degli Emirati: il Burj Khalifa. C’è chi, infine, sceglie la montagna per concludere l’anno in bellezza. Lontano da paparazzi e occhi indiscreti, per quanto possibile.

Piuttosto difficile se sei Belen Rodriguez o Michelle Hunziker, rispettivamente sulle Dolomiti e nei dintorni di Sankt Moritz in Engadina.

Elodie e Marracash, nuova coppia del jet-set italiano, hanno deciso di passare gli ultimi giorni del 2019 in Oman aspettando il futuro imminente di quest’annata bisestile. Il Capodanno più alternativo in assoluto, però, è quello della famiglia Douglas: Michael e Catherine Zeta Jones hanno portato i figli a fare un Safari in Africa, fra le cascate Victoria, le rive dello Zambresi e i leoni del Botswana.

Alla fine, comunque, quello che conta è il brindisi: l’importante è farlo in compagnia delle persone amate, pronti ad affrontare insieme un’altra stagione. Brindare in determinati luoghi aiuta a vivere sicuramente in maniera più distesa una ricorrenza che mette ansia per definizione – perlomeno ai cosiddetti “normal people” – ma la differenza la farà sempre e comunque la compagnia più adeguata alle singole esigenze. Dall’atollo sino al portone di casa, conta favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. Anche nella prossima decade.

