Capelli | Il Kit d’emergenza per Capodanno, cosa non può mancare per l’ultima notte dell’anno per chi ha i capelli medio lunghi e per coloro che hanno i capelli corti. L’occorrenza a portata di mano per essere sempre perfette!

La notte di San Silvestro si sta avvicinando, tutto è ormai pronto, l’organizzazione per l’ultima sera dell’anno è quasi conclusa ed ora è il momento di pensare alla bellezza! Dopo la scelta dell’Outfit giusto per Capodanno, quello che è rimasto è la cura dei capelli. Sia che tu abbia i capelli corti, lunghi, lisci o ricci, il pensiero è sempre quello: splendere e risplendere come una stella per una serata speciale.

Ecco che è d’obbligo, specie se si festeggia fuori, in un locale o se si parte per altre destinazione, avere tutto l’occorrente per gli imprevisti dell’ultimo momento. La parola d’ordine è essere pronte a tutto. Come? Con il Kit d’emergenza per Capodanno:tutto quello che non deve mancare nella borsa di ogni donna. Spesso si pensa ad un piccolo kit bellezza per il trucco, quindi rossetto e matita non mancano mai, ma chi pensa ai capelli? Anche per quello si deve avere un kit d’emergenza, perché non si sa mai cosa puoi succedere nella notte più magica dell’anno. Quindi, non farti trovare sprovvista e segui questi piccoli, preziosi, consigli di bellezza per i tuoi capelli.

E se poi la tua notte di San Silvestro la trascorrerai lontano da casa, magari in uno chalet di montagna o in una città europea, il kit d’emergenza sarà la cosa più utile a cui avrai pensato al tuo risveglio.

Capelli | Il Kit d’emergenza per Capodanno

Una volta deciso l’outfit e il make up, bisogna concentrarsi sull’acconciatura dei capelli. Le scelte sono davvero tante, si può optare per delle trecce, chignon o code laterali che siano in linea con le tendenze della moda e l’abbigliamento scelto: dai capelli lunghi a quelli cortissimi, la parola d’ordine è splendere, ma sempre con eleganza. Ecco il kit d’emergenza in base al tipo di capelli che hai:

Kit d’emergenza per capelli lunghi

I capelli lunghi necessitano di molte cure, ma, per quanto riguarda le emergenze, le donne con capelli lunghi, hanno meno difficoltà rispetto a coloro che hanno capelli corti. Il motivo è semplice, i capelli lungi possono essere raccolti facilmente, acconciati in tanti modi diversi e risultare così sempre ordinati. Ma anche per i capelli lunghi, il kit d’emergenza che non potrà assolutamente mancare sarà così composto:

1. Forcine e pinze

Ogni fashionista che si rispetti lo sa: bisogna sempre avere 4 tipi di forcine e mollette nella borsa per fissare l’acconciatura. Ecco quali non possono mancare:

5 forcine da chignon e trecce. La sua forma a U cattura i capelli per fissarli poi in una ciambella in gommapiuma o direttamente in mezzo alla chioma.

La sua forma a U cattura i capelli per fissarli poi in una ciambella in gommapiuma o direttamente in mezzo alla chioma. 5 forcine piatte: Altro must have dell’hairstyle, la forcina piatta, chiamata kirby, esiste in due forme: quella con entrambi i lati piatti e quella con un lato piatto e uno ondulato per afferrare meglio i capelli lisci.

Altro must have dell’hairstyle, la forcina piatta, chiamata kirby, esiste in due forme: quella con entrambi i lati piatti e quella con un lato piatto e uno ondulato per afferrare meglio i capelli lisci. 1 pinza a becco:È chiamata pinza a becco perché la sua forma ricorda il lungo becco di un uccello, ed è ideale per pettinarti in un clip! Semplice da utilizzare, fissa facilmente le lunghezze in una coda di cavallo morbida o in uno chignon a banana chic. Adatta a chi ha capelli di media lunghezza e lunghi, il modello standard (circa 10 cm) trattiene l’intera chioma fra i suoi due bracci. Più rara, la versione mini (3 cm) andrà meglio sui capelli corti per fissare piccole ciocche. Si porta anche come accessorio decorativo, ad esempio su uno chignon retrò.

Consiglio. Quando i suoi bracci sono dotati di piccoli denti per afferrare i capelli indisciplinati, è chiamata pinza coccodrillo per la somiglianza con le fauci dell’animale.

2. Mini lacca portatile

La lacca è indispensabile per ogni acconciatura. Nel tuo kit d’emergenza non può assolutamente mancare la versione da viaggio – la mini lacca. Ma quale scegliere?

Sia se si hanno i capelli corti che lunghi, la lacca deve sempre essere presente. Se si hanno i capelli lunghi e con un’acconciatura alta (chignon, banana o anche coda stretta), la lacca da usare è quella extra strong. Perfetta per mantenere lo styling per molte ore.

Per i capelli corti o lunghi e sciolti, natural style, la lacca giusta sarà quella soft, o leggera. Lo spray morbido fisserà i capelli in una texture voluminosa e delicata. La lacca da viaggio si elimina con un colpo di spazzola, in più

Protegge i capelli dall’umidità

Anti statico, anti imperfezioni, anti crespo

Se vuoi un fissaggio naturale che non appesantisca i capelli, scegline una ai siliconi volatili, più leggera. Per dare volume ai capelli, applica un po’ di lacca a testa in giù poi solleva la chioma, definisci lo styling e, infine, fissa con un ultimo tocco. Per evitare di appesantire la chioma mantieni lo spray a una distanza di circa 30 cm.

Per le amanti del glamour, la mini lacca con cristalli di brillanti sarà perfetta. Nei colori oro o argento, è l’ideale per acconciature corte, mascoline.

3. Gli Elastici e le fasce

Un elastico semplice nero oppure color carne non può mai mancare nel kit d’emergenza per capelli. Ovviamente, l’elastico è utile per chi ha i capelli lunghi, mentre, per coloro che hanno capelli corti, una fascia morbida è d’obbligo.

Per la sera di Capodanno un elastico glamour, elegante e magari con delle perle, renderanno il tuo look sofisticato e alla moda.

4. Mini Piastra senza fili

Perfetta per capelli medio lunghi, la mini piastra senza fili può essere portata comodamente nella borsa ed essere usata all’occorrenza. Perfetta per coloro che hanno i capelli lisci, utile per mantenere la piega sempre come appena fatta. In commercio ne esistono di diversi marchi e modelli, sia senza fili che elettriche. Scopri i migliori modelli su Amazon.

Kit d’emergenza per capelli corti

Per ciò che riguarda la cura d’emergenza per i capelli corti, quello che non può assolutamente mancare sono pochi prodotti e accessori. Indispensabili, però, per avere uno hair stayling ordinato ed elegante.

1. Mollette, pins e fermagli

Un piccolo set formato da due o tre mollette glam, arricchite di perline e punti luce saranno ideali per ogni evenienza.

Un mini fermaglio a clips per fermare i capelli corti ai lati non può mancare. Così come una fascia per capelli morbida.

2. Mini Gel da viaggio o Mousse

Il gel è pratico soprattutto per i capelli corti. Il fissaggio è forte e puoi creare uno styling ciocca a ciocca lavorandola con le mani. Scalda il gel tra le dita prima di applicarlo. Occhio alle dosi: una piccola noce è più che sufficiente, troppo gel sui capelli rischia di creare un effetto appiccicoso. Per una migliore tenuta, applica il gel sui capelli umidi. Se hai la cute grassa prediligi la spuma o la mousse. Se hai i capelli ricci friziona le ciocche tra le mani con il gel per ottenere l’effetto increspato. Se non vuoi l’effetto bagnato puoi usare una pasta opaca.

Più leggera del gel e della lacca forte, la mousse può essere usata se hai i capelli sottili o la cute delicata purché applicata sulle punte. Per dare volume ai capelli, applica il prodotto quando i capelli sono puliti e asciutti. La mousse come il gel è facile da usare con le mani, quindi perfetta da portare in borsa.

Scegli lacche, gel e mousse fissanti il più possibile leggere perché l’uso giornaliero può appesantire i capelli, inoltre prediligi prodotti senza parabeni e siliconi e che abbiano anche proprietà nutrienti, idratanti e lucidanti, perché i prodotti fissanti rischiano di rendere secchi i capelli. Per migliorare la tenuta dell’acconciatura scegli un prodotto fissante specifico secondo i tuoi capelli ricci o fini.

3. Lo shampoo secco | Perfetto per capelli corti e lunghi

Una soluzione perfetta per ogni evenienza, quando si ha poco tempo oppure se non si ha la possibilità di usare lo shampoo classico a casa. Lo shampoo secco è la soluzione perfetta per questo tipo di serata.

Se dovessi necessitare di uno shampoo in soli 2 minuti quello secco è l’ideale! Disponibile in formato spray o in polvere libera, lo shampoo secco è generalmente composto da amido, talco ed estratti purificanti in grado di assorbire eccessi di sebo e impurità dalla chioma. Molto utilizzato per detergere al volo i capelli nei momenti critici – come un appuntamento dell’ultimo minuto – senza ricorrere all’uso dell’acqua e del classico shampoo, questo prodotto è un prezioso alleato anche per la creazione delle acconciature, perché conferisce corpo e volume senza il bisogno di cotonare i capelli.

In commercio esistono shampoo a secco classici, dai pigmenti generalmente bianchi, oppure colorati, specifici per non lasciare traccia o regalare una lieve pigmentazione alle chiome castane, ma anche rosse, e bionde.

Lo shampoo secco è facilissimo da usare. Dopo aver accuratamente spazzolato i capelli, vanno divisi in ciocche. Successivamente si vaporizza (o sparge, in caso delle varianti in polvere libera) il prodotto a una distanza variabile che va dai 20 e i 30 cm di distanza, avendo cura di applicare la sua texture omogeneamente.

È importante effettuare questa operazione solo nella zona della cute. Potete spingervi leggermente sulle lunghezze, ma senza esagerare, per evitare di seccare eccessivamente il capello. Il risultato? Capelli perfettamente puliti, profumati e voluminosi, perfetti per una serata magica. Questo effetto ha una durata massima di circa 12 ore, dopodiché ci vorrà necessariamente un “vero” shampoo!

4. Pettine da viaggio e specchietto

Un pettine da viaggio, richiudibile, non può mancare nel vostro kit d’emergenza per capelli. In commercio ne esistono di diversi colori e modelli, stretti, lunghi, con lo specchio incorporato ecc. In Internet ne esistono di diversi e a prezzi modici. Un accessorio che proprio devi avere!

Così come un mini specchietto da viaggio. Anche quello serve, non solo per i capelli ma anche per un controllo “last second” al tuo look generale. In commercio ne trovi di diverse forme, rotondi, quadrati o rettangolari.