Beauty Routine viso | come prepararsi per Capodanno

Siete pronte per il veglione di Capodanno? Ecco tanti consigli per una beauty routine viso che vi farà apparire perfette per tutta la notte.

La notte di Capodanno rappresenta sempre un momento speciale in cui attendere l’arrivo del nuovo anno assieme ad amici e parenti tra stelle filanti e tanti scintillii e luci. Anche l’outfit ed il makeup dovranno essere perfetti e studiati per l’occasione. Un trucco luminoso sarà perfetto per vivere l’atmosfera del veglione e un tocco luminoso all’outfit non potrà mancare.

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle e per questo, in previsione del prossimo veglione di Capodanno, ecco per voi tanti consigli su come preparare la pelle del viso a questo evento che durerà fino a mattino.

Come preparare la pelle per il Capodanno

Per avere un’aspetto curato e un makeup perfetto tutta la notte in occasione del veglione di Capodanno, dovrete concedervi qualche coccola e qualche ora tutta per voi per prendervi cura della pelle e prepararla ad un bel makeup delle feste! La beauty routine dovrà essere diversa per ogni tipo di pelle, per la pelle secca, grassa e quella matura. Scoprite la beauty routine che fa per voi.

Beauty routine per pelle grassa

La pelle grassa, sarà la tipologia da curare in modo particolare, soprattutto in vista del makeup che sotto l’azione del sebo potrebbe davvero durare molto poco. La prima cosa da fare sarà quella di pulire il viso in profondità ma in modo delicato. Troppo tardi per una pulizia del viso professionale, così, potrete massaggiare la pelle del viso con un esfoliante leggero per uno scrub che elimini impurità e cellule morte e se avete il problema dei punti neri sul naso, un cerottino nasale per la pulizia dei pori, farà al caso vostro.

Dopo aver eseguito la pulizia profonda, magari in mattinata, nel pomeriggio si potrà applicare una maschera a base di argilla che assorbirà il sebo in eccesso lasciando la pelle liscia e matificata. La crema trattamento dovrà essere in una texture fresca e leggera, magari in gel o semiliquida, così da non ingrassare la pelle ulteriormente.

Beauty routine per pelle secca

La pelle secca avrà bisogno di una coccola in più e tanta idratazione. La detersione potrà essere eseguita con un latte o con una lozione esfoliante molto delicata. Dopo la detersione andrà applicata una crema trattamento molto corposa ma non grassa. La maschera che andrà applicata durante il pomeriggio sarà in tessuto e ricca di agenti super idratanti e acido ialuronico. Ne esistono molte in commercio, l’importante è che abbiano una funzione idratante.

Beauty routine per pelle matura

La pelle matura è delicata e come tale va trattata. Dopo averla detersa con una lozione delicata, un latte o ancor meglio un olio detergente, via libera a creme trattamento ricche di sostanze connettivali come il collagene e l’acido ialuronico. Una maschera in idrogel ricca di sostanze idratanti e rimpolpanti sarà perfetta per preparare la pelle al makeup.

