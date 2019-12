Bastoncini di Pesce ritirati | Arriva la precisazione del produttore Frosta

Bastoncini di Pesce Ocean Blu ritirati | Arriva la precisazione del produttore Frosta dopo il richiamo del Ministero della Salute, “L’esito dei controlli sui bastoncini è positivo”

Dopo il recente richiamo da parte del Ministero della Salute sui Bastoncini di pesce a marchio Ocean Blu, prodotti da Frosta, per presenza di metalli rinvenuti all’interno di un lotto, la società Copack Srl, una divisione di FRoSTA, ha effettuato controlli a riguardo. Gli esiti dei controlli effettuati non solo dalla Copack ma anche dalle autorità italiane competenti sul territorio e da parte delle autorità polacche, quest’ultime incaricate poiché Paese di produzione dei suddetti Bastoncini risultano essere nella norma, come si evince dalla risposta di precisazione arrivata dalla società Copack srl, i quali hanno specificato: “A esito di tali controlli non è stata riscontrata la presenza di corpi estranei nei campioni esaminati”.

Bastoncini di Pesce Ocean Blu | Gli esiti dei controlli e la precisazione della Frosta

La Copack srl, divisione della Frosta, si è interessata subito dopo il richiamo avvenuto in data 20 Dicembre scorso dal Ministero della Salute, sulla tossicità dei Bastoncini di pesce a marchio Ocean Blu.

La Copack, dopo una serie di controlli a riguardo, ai quali sono intervenuti anche le autorità italiane e Polacche, è arrivata alla conclusione che i Bastoncini di pesce Ocean Blu non sono più un rischio per la salute dei Consumatori.

La società Copack Srl, opera nel settore alimentare da anni e si occupa della distribuzione di prodotti surgelati.

Il prodotto Bastoncini di pesce a marchio Ocean Blu da 900g, commercializzato dalla suddetta società, è stato oggetto di una segnalazione da parte di un consumatore, il quale ha rinvenuto un corpo estraneo di natura metallica.

Successivamente a tale segnalazione sono stati effettuati una serie di controlli da parte della Copack Srl, delle autorità italiane competenti sul territorio e da parte delle autorità polacche, paese in cui il Bastoncino di pesce Ocean blu è prodotto. A esito di tali controlli non è stata riscontrata la presenza di corpi estranei nei campioni esaminati.

FRoSTA desidera dunque rassicurare i consumatori mantenendo fede all’impegno alla trasparenza che la contraddistingue e che è uno dei capisaldi del rapporto tra il marchio e i suoi clienti.

