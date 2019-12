Scopriamo insieme cosa ci riservano i primi mesi del 2020 e quali segni zodiacali li vivranno meglio e peggio.

Ad una manciata di giorni dal nuovo anno, è giunto il momento di scoprire come saranno i primissimi mesi, quelli così detti di apertura e che ci condurranno verso i prossimi 12 mesi. A prescindere da come sia andato il 2019, il 2020 sarà un anno tutto nuovo che per alcuni darà i frutti di quanto coltivato in quello precedente mentre per altri sarà un’occasione per porre le basi di un nuovo inizio.

Ovviamente, un anno è fatto di tanti mesi e non tutti avranno modo di sperimentarne le parti positive sin dall’inizio. Dopo aver visto come sarà il 2020 in generale e quali sono i segni pronti a vivere il 2020, oggi scopriremo quindi come sarà l’inizio dell’anno che sta per arrivare. Trattandosi di situazioni che coinvolgeranno anche la sfera emotiva, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: Come inizierà il nuovo anno per ogni segno zodiacale

Ariete – Con un po’ di confusione

Strano ma vero, il nuovo anno ti porterà un po’ di confusione. Ciò ti spingerà a chiederti cosa vuoi veramente dalla vita e trattandosi di una situazione delicata ti sentirai più volte rallentata. Dopotutto, per te che sei da sempre abituata ad avere tutto chiaro in mente e ad agire ancor prima di pensare, doverti soffermare a capire come muoverti è qualcosa di nuovo. L’inizio dell’anno sarà quindi per certi versi più difficile del previsto ma se saprai sfruttare la situazione a tuo vantaggio, potresti addentrarti in un anno diverso dal solito ma per certi versi speciali. Il modo? Approfittare di questo bisogno di ricerca per conoscerti meglio, approfondire quegli aspetti che non hai mai avuto il tempo di esplorare ma che ti riguardano da vicino. In questo modo crescerai come persona e ti addentrerai senza quasi accorgertene in un percorso nuovo e in grado di portarti diverse novità alcune delle quali a loro modo speciali. Il destino del nuovo anno è quindi nelle tue mani e sta solo a te scegliere la strada da fargli seguire.

Toro – Con il bisogno di imparare a cambiare

Sebbene in quanto nativa del Toro tu sia molto abitudinaria ed estremamente legata alla tua comfort zone, i primi mesi del nuovo anno ti porteranno la necessità di apportare alcuni cambiamenti nella tua vita. Ciò ti farà vacillare, portandoti a sentirti in qualche modo minacciata. Ciò nonostante, se saprai impegnarti e cogliere l’invito a cambiare atteggiamento verso ciò che ti circonda, quello che sarà un inizio duro, si farà via via più semplice. I mesi a venire, ti offriranno infatti la possibilità di mettere a frutto quanto imparato e di sentirti pienamente stabile ed efficiente anche lontana dalla tua comfort zone. Come per i nativi dell’Ariete, anche per te si tratta quindi di scegliere come far volgere il nuovo anno. Opponendo resistenza al cambiamento, il rischio è infatti quello di trovarsi a vivere ben 12 mesi con ostacoli continui. Apprendendo la lezione ed aprendoti ad un ventaglio di nuove possibilità, potrai invece godere di un anno che pur diverso da come lo avevi immaginato ti darà diverse esperienze positive da vivere.

Gemelli – Con nuove strade da sperimentare

Questo 2020 si prospetta molto interessante sotto diversi punti di vista. Nel corso dei mesi ti troverai a sperimentare situazioni diverse che ti porteranno a conoscerti e ad apprezzarti per quello che sei. Ciò ti darà maggior fiducia, allargando di molto le tue possibilità. Per arrivare a ciò, però, dovrai prima di tutto affrontare dei mesi in cui metterti in gioco sarà indispensabile. Si tratterà quindi di superare determinate paure e accettare cose che normalmente non accoglieresti nella tua vita. Un esempio? La possibilità di iniziare percorsi che potrebbero annoiarti o che potrebbero non portare a nulla. Il segreto è che in realtà, anche quelli apparentemente più inutili, ti porteranno ad una nuova conoscenza di te che farà da base a tutto il resto. Superate le prime paure, scoprirai che proseguire verso l’ignoto può essere più avvincente che mai, sopratutto quando ciò ti condurrà a sentirti sempre più te stessa e finalmente felice di esserlo.

Cancro – Con incontri importanti per la tua crescita

Il 2020 si aprirà da subito con la possibilità di fare nuovi incontri. Alcuni di questi si riveleranno da subito come interessanti e promettenti, altri riguarderanno persone che tornano dal passato e con le quali si ha ancora qualcosa in sospeso. In entrambi i casi, riuscire ad affrontare la cosa con serenità sarà il primo passo per un nuovo anno ricco di sorprese interessanti. Sapersi approcciare agli altri nel modo giusto, ti porterà infatti a crescere in modo diverso dal solito e a raggiungere un equilibrio mai provato prima. Una situazione che i primi tempi non vivrai benissimo ma che pian piano ti porterà a sentirti sempre meglio, dandoti modo di capire come gestire ogni singolo rapporto umano. Una cosa decisamente nuova per te ma che se ben colta potrà aiutarti a vivere al meglio il 2020.

Leone – Con ritmi più lenti

Sebbene tu sia da sempre una persona che ama vivere la vita a ritmi piuttosto accelerati, il nuovo anno di porterà a rallentare un po’ per affrontare alcuni piccoli intoppi che sulle prime ti daranno qualche pensiero. La buona notizia è che non si tratta di nulla che tu non possa affrontare ma che per farlo ti servirà cambiare prospettiva. Imparare ad agire anche con lentezza è infatti un buon modo per allenare la mente e per temprarti. Sebbene all’inizio potrai sentirti infastidita o ansiosa riguardo il futuro, ti basterà impegnarti per arrivare non solo ad una rapida soluzione ma all’apprendimento di un nuovo modo di vivere la tua vita e le situazioni che ne fanno parte. In questo modo i mesi a venire saranno ricchi di nuove occasioni da cogliere, a volte al volo e altre con una più attenta riflessione. La stessa che avrai imparato ad esercitare proprio nei primissimi mesi del nuovo anno.

Vergine – Con sorpresa

Per quanto difficile da credere, questo nuovo anno inizierà sorprendendoti sin dai primissimi giorni. Avrai infatti modo di scoprire come essere positiva sia spesso un modo per affrontare le cose in modo diverso: più aperto e collaborativo. Ciò ti condurrà verso esperienze di tipo diverso che entreranno a far parte del tuo modo di essere, consentendoti di assaporare in modo inusuale cose che prima neppure notavi. Affrontare le cose “strane” che il nuovo anno ti porrà dinanzi per i primi mesi, sarà quindi un buon modo per vivere al meglio ogni singola avventura. Così facendo, i restanti mesi saranno tutti in discesa, consentendoti di sentirti più rilassata che mai e di vivere le cose con uno stato d’animo più leggero. Lo stesso che negli ultimi tempi ti sei trovata più volte a desiderare senza mai riuscire a sperimentarlo davvero.

