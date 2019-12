Aristide Malnati chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Aristide Malnati è un giornalista e papirologo di 55 anni. Lui è nato il 10 Luglio 1964 a Milano sotto il segno del Cancro, ed è alto 180 centimetri. Trascorre la sua infanzia insieme alla nonna a Arma di Taggia, Imperia, mentre frequenta il liceo classico di Milano dove ha modo di conoscere e di condividere il banco con Alfonso Signorini.

Successivamente, dopo aver ottenuto il diploma, decide di iscriversi all’università La Statale di Milano. Frequenta il corso di studi di lettere classiche e si laurea con una tesi sui papiri di Alceo. Successivamente decide di conseguire una specializzazione in Filologia classica a Zurigo, inoltre ottiene due diplomi dottorali a Strasburgo.

È un grande appassionato dell’antico Egitto e della storia in generale per questo motivo i suoi amici hanno deciso di soprannominarlo Mummy. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Aristide Malnati

Età: 55 Anni

Data di nascita: 10 Luglio 1964

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio: Laurea

Professione: Giornalista, Papirologo

Altezza: 180 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Aristide Malnati: Instagram

Aristide Malnati è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 13,7mila persone e conta oltre 130 post. Ama condividere principalmente selfie, video, foto insieme ai suoi amici e colleghi di lavoro. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua carriera, la sua vita privata e dei viaggi che ama fare. Sui social è possibile trovare con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 55enne ha anche un profilo su Facebook dov’è seguito da 4mila persone ed è solito condividere foto, scatti di articoli di giornali e video dei viaggi che realizza in giro per il mondo. Potete trovare qui il suo profilo.

Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dai fans.

Aristide Malnati: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Aristide Malnati sappiamo che nella sua vita ha avuto poche storie e di breve durata. In seguito all’esperienza all’Isola dei Famosi ha incontrato Virginia una giovanissima ventenne incontrata nell’emittente 7Gold.

Tuttavia i due non sono mai arrivati ad un fidanzamento o ad una relazione, infatti quella tra i due era storia platonica, come lui stessa l’ha definita: “Un rapporto trasognato, olfattivo, visivo, ovviamente mai carnale, solo onirico, degno di un perfetto impotente”. In questo momento sembra non sia impegnato in nessuna relazione.

Aristide Malnati: carriera

Aristide Malnati grazie ai suoi studi ha avuto l’onore e l’opportunità di partecipare a 15 scavi in Egitto, dove sono stati trovati centinaia di papiri scritti in greco antico. Inoltre è stato in grado, nel corso della sua vita, di tradurre un difficilissimo e importantissimo testo filosofico, ovvero la prima testimonianza di filosofia storica. In seguito fa tantissime altre cose e pubblica svariate opere, una delle quali è conservata nel museo egizio accanto al tesoro di Tut Ankh Amon.

È un giornalista pubblicista e insegnante di Papirologia Biblica alla Cattolica di Milano. Inoltre ha collabora con Radio Monte Carlo nell’Alfonso Signorini Show ed è responsabile di una rubrica settimanale su Chi, ha collaborato con Donna Moderna, il Sole24 Ore e l’Avvenire.

Compare per la prima volta sul piccolo schermo nel 2012 quando viene ospitato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. A questa seguono altre apparizione, come al Chiambretti Night e a Detto Fatto. Nel 2016 è un naufrago de l’Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, durante questa esperienza pare si sia scambiato baci ed effusioni con Paola Caruso.

Alla fine del 2019 viene annunciata la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini.

Aristide Malnati: contro Giulia De Lellis

Aristide Malnati ama esprimere la sua opinione e lo ha fatto anche nei confronti di una delle influenze più note in Italia, stiamo parlando dell’ex corteggiatrice nonché ex gieffine, Giulia De Lellis.

Sul suo conto Aristide ha fatto affermazioni molto forti, affermando: “Ma perché un simile liquame mediatico, questa feccia umana è in video su una grande rete nazionale?”

Le parole sue parole hanno fatto infuriare le fans della De Lellis e e Aristide eè finito per scusarsi: “Volevo scusarmi per aver usato un termine che non mi appartiene, il termine feccia, che non va riferito a nessun essere umano di nessuna età. Io stesso ho partecipato a un reality, non ho mai detto una parolaccia e non ho mai partecipato ad alcuna rissa verbale. Chiedo scusa per un’esternazione di cui mi pento, andata oltre le righe. Questa persona che non conosco e che sta partecipando al Grande Fratello Vip davanti a 5 milioni di telespettatori è soprattutto una persona umana, e in quanto tale va rispettata”.