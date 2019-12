Umberto Gaudino, il ballerino di Amici che fa sognare le fans, annuncia la fine della storia con la sua compagna di ballo Louise Heise.

Umberto Gaudino, uno dei ballerini professionisti di Amici 19, torna single. Ad annunciarlo è stato lui stesso insieme a quella che è ormai la sua ex fidanzata, Louise Heise con un post pubblicato su Instagram.

Umberto Gaudino e Louise Heise si sono lasciati: “siamo ancora migliori amici”

Umberto Gaudino è stato uno degli allievi della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha avuto la possibilità anche di esibirsi con la sua partner di ballo nonchè fidanzata Louise Heise. Quest’anno, invece, è uno dei ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi e le sue esibizioni sono tra le più apprezzate dal pubblico.

Sono tante le fan di Umberto che ha ammiratrici anche all’interno della scuola come Talisa, la ballerina con una storia difficile, che non nasconde il proprio imbarazzo quando si ritrova a dover ballare con lui. La notizia della fine della sua storia con Louise, però, non è stata accolta da tutti benissimo. In molti, infatti, consideravano i due ballerini una coppia perfetta. Dopo aver condiviso tanto insieme, sia nel lavoro che nella vita privata, però, i due hanno deciso di percorrere, almeno privatamente, due strade diverse.

“Abbiamo qualcosa di importante da condividere e speriamo con questo messaggio di essere un’ispirazione e un modello per coppie come noi che si incontrano molto presto nella loro vita!

Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia romantica. Prima di incontrarci all’età di soli 15 e 17 anni eravamo già infatuati della presenza reciproca. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l’uno dell’altro e ci siamo innamorati ancora più profondamente come adulti 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Assolutamente nulla è cambiato su quanto ci amiamo, ma l’amore è una bellissima avventura che per ora ci sta portando su percorsi diversi. Non ci sono segreti tra di noi, sappiamo tutto l’uno dell’altro nel bene e nel male, e lo accettiamo senza ostilità o alcun sentimento negativo tra di noi. Siamo solo due migliori amici che si rendono conto che è tempo di prendere un po’ di spazio per realizzare i nostri sogni e vivere la vita in modo più gioioso e appagante possibile. Siamo ancora migliori amici, partner commerciali e occasionalmente partner di ballo.

Con questo vorremmo incoraggiare le persone ad ascoltare i loro cuori, la loro felicità e il loro amore oltre il tempo, lo spazio e il cambiamento. Quando c’è profondo rispetto e amore reciproco, le rotture non devono essere ostili, piene di odio, rimpianto o disapprovazione.

Inviamo tanto amore a tutti! Louise & Umberto”.