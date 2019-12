Trono Over | Barbara De Santi ha deciso di terminare la conoscenza con due suoi corteggiatori, rivelando però un inedito retroscena su Armando Incarnato

Il Trono Over di Uomini e Donne è pronto a ritornare sul piccolo schermo degli italiani con tante inaspettate sorprese.

Una delle prime, è stata servita da Barbara De Santi durante la registrazione Trono Over del 27 dicembre.

Barbara, durante lo spazio che Maria De Filippi le ha dedicato in puntata, ha rivelato uno spiazzante retroscena sul cavaliere Armando Incarnato.

Tra i due non c’è mai stato un bel rapporto, ma le cose sembrerebbero cambiare visto che Armando ha chiesto il numero a Barbara. Nuova coppia in vista?

Trono Over: Barbara De Santi fa una rivelazione su Armando

Alla registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi dopo aver chiuso una conoscenza con due suoi corteggiatori, ha rivelato che in settimana la redazione le ha chiesto se fosse interessata a ricevere il numero di Armando Incarnato.

Barbara De Santi di Uomini e Donne ha rifiutato il numero del cavaliere, di recente al centro del gossip in puntata a causa della sua forte segnalazione su Juan Luis, in quanto tra loro non c’è mai stato nessun tipo di interesse, anzi.

Barbara De Santi e Armando Incarnato del Trono Over trascorrono il loro tempo litigando continuamente e non con toni pacifici. Anche se, è bene specificare, che già in passato il cavaliere voleva andare a cena con Barbara per dimostrarle che non è l’uomo che lei crede.

Nonostante la dama non abbia accettato il numero di Armando, i due hanno deciso di ballare insieme e sembra che qualcosa sia drasticamente cambiato.

Il pubblico di Uomini e Donne non sembra credere a questo repentino cambio del cavaliere. Convinto che la scelta di conoscere Barbara De Santi sia dovuta esclusivamente al voler prolungare la sua permanenza all’interno della trasmissione.

Anche se, è bene specificare, che Armando Incarnato di Uomini e Donne non è ancora uscito con la sua acerrima nemica. Cosa succederà tra loro?