La polvere in casa è pericolosa. Nessuno di noi potrebbe mai pensare a ciò che contiene realmente la polvere. Certo, tutti sappiamo che la polvere non è cosa buona e molte di noi sono spesso intente a pulire meticolosamente pensando poi di averla eliminata del tutto

Che la polvere sia pericolosa potrebbe essere quasi una novità per tutte noi. Abbiamo sempre saputo che tenere pulita la nostra casa è un bene per tutta la nostra famiglia ma forse non siamo al corrente della pericolosità che può provocare

Studi sulla polvere

Tenere la nostra casa pulita non è soltanto un appagamento mentale, il sapere il luogo in cui viviamo lindo e ordinato ci regala una grande serenità. Tenerla pulita è soprattutto giovamento per la nostra salute. Molte ricerche sono state portate avanti dal National Resources Defense Council (NRDC) ed hanno riportato ciò che contiene la polvere domestica. Si tratta di un fitto miscuglio di sostanze chimiche molto pericolose che possono portare anche a problematiche molto gravi per il nostro organismo. La coautrice delle ricerche effettuate, Veena Singla, afferma quanto segue

“Crediamo che le nostre case siano un porto sicuro ma sfortunatamente sono inquinate da sostanze chimiche tossiche provenienti da tutti i nostri prodotti,” ha affermato Veena Singla, coautrice dello studio.

I bambini sono purtroppo coloro che subiscono di più queste cattive sostanze contenute nella polvere. Sono palesemente più esposti al rischio della polvere in quanto, quando sono molto piccolini, strisciano sul pavimento oppure toccano molti oggetti mettendoseli anche in bocca.

I più piccoli rischiano di danneggiare la loro fase di sviluppo stando a contatto con la polvere. La ricercatrice approfondisce

“Di fatto risultano molto più esposti alle sostanze chimiche della polvere e sono più vulnerabili ai loro effetti tossici perché il loro cervello e il loro corpo si stanno ancora formando..”

Cosa emerge dagli studi sulla polvere

La ricerca, pubblica e consultabile sulla rivista Environmental Science and Technology, prende in esame 26 articoli/recensioni e diversi dati mai stati pubblicati per analizzare la composizione chimica della polvere che si trova all’interno degli ambienti chiusi. Tra i luoghi sottoposti agli studi ci sono moltissime scuole e palestre. In questi sono stati rilevati, all’interno della polvere: ritardanti di fiamma, profumi e fenoli. In tutto sono ben 45 sostanze tossiche presenti nella polvere. Tra questi abbiamo

Il ritardante di fiamma TDCIPP, miscele di sostanze chimiche artificiali che vengono aggiunte a molti prodotti, per renderli meno infiammabili, è cancerogeno e si trova nei mobili, nei prodotti per bambini, nella moquette. Può intaccare il sistema riproduttivo e quello nervoso.

miscele di sostanze chimiche artificiali che vengono aggiunte a molti prodotti, per renderli meno infiammabili, è cancerogeno e si trova nei mobili, nei prodotti per bambini, nella moquette. Può intaccare il I ftalati, presenti nella polvere domestiche, possono causare tumore alla mammella, infertilità e problemi nella riproduzione. Si trovano nei pavimenti, in alcuni giocattoli in vinile, tende doccia, carta da parati, finiture in legno, tubature idrauliche, imballaggi alimentari e prodotti cosmetici quali lacche per capelli, sapone, profumi, shampoo

Consigli

Lavare le mani in profondità soprattutto ai più piccini prima di mettersi a tavola, pulire la casa tutti i giorni, aspirare regolarmente pavimenti e tappeti, spolverare i suppellettili. Tutto ciò può sicuramente contribuire alla diminuzione della polvere.