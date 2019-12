Gossip | Federica Pellegrini raggiante a Livigno, la “Divina” delle nevi – FOTO

Federica Pellegrini si gode gli ultimi giorni di vacanza a Livigno. Lo scatto su Instagram diventa virale, la campionessa conquista ancora i suoi followers.

Campionessa in acqua, solare fuori. Anche al freddo polare. Appare serena Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto è in vacanza: ha approfittato della pausa natalizia per prendersi un po’ di relax. Oramai non si ferma più: oltre a vederla in piscina, dove tornerà presto per i prossimi impegni ufficiali, la nuotatrice azzurra sarà nuovamente al tavolo di IGT. La nuova edizione del talent che vedremo a Gennaio su Sky e in chiaro.

La Pellegrini sembra a suo agio ovunque. In televisione, in acqua, ma non chiedetele di andare al mare che si spaventa (perlomeno così ha dichiarato non molto tempo fa) e sulla neve. Le montagne sono un’altra sua grande passione, che condivide con i followers fra una sgambata in pista e una cena rilassante e nutriente. Oltre ai siparietti con la sua simpatica cagnetta, infatti, Federica condivide fotografie e video dei posti stupendi che, anche in vacanza, ha occasione di visitare.

Federica Pellegrini, ultimi giorni di vacanza sulla neve per la “Divina”

Proprio le vacanze, persino per lei, sono agli sgoccioli: le feste sono trascorse rapidamente ed è il momento di tornare alla realtà. In molti si chiedono come e dove, soprattutto con chi, la “Divina” passerà il Capodanno. Per il momento nessuna indiscrezione, malgrado la nuotatrice sia particolarmente avvezza ad utilizzare i social, non lascia trapelare alcun pettegolezzo. Specialmente sulla propria vita sentimentale. Se escludiamo, ovviamente, qualche scatto rubato dai paparazzi nel passato recente.

Ad ogni modo, una foto particolare, in quel di Livigno, dove si sta godendo gli ultimi scampoli di ferie prima di tornare alla solita routine, la campionessa l’ha regalata agli affezionati: raggiante e serena come soltanto chi è privo di pensieri e preoccupazioni sa essere, la neve sullo sfondo e tanta voglia di rimanere a poltrire ancora un po’. “Godiamoci questa ultima mezza giornata di vacanza”, recita la didascalia sotto lo scatto.

Per gli impegni ci sarà tempo, anche se il pubblico brama di rivederla stracciare le concorrenti in vasca, attualmente vuole solo godersi gli ultimi istanti di un periodo positivo sperando che anche il 2020 regali alla Pellegrini altrettanti motivi per sorridere e godersi la vita: la neve è destinata a sciogliersi, l’entusiasmo fortunatamente no.

