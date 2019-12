Un grazioso ed originale centrotavola per Capodanno da realizzare con materiale di riciclo. Una creazione di grande effetto e semplice da realizzare.

Un centrotavola per Capodanno davvero originale che si potrà creare con materiali di riciclo, reperibili facilmente in casa. Una creazione unica poiché formata da diversi simboli porta fortuna e propizi per il nuovo anno che sta per arrivare.

Una decorazione che potrà essere realizzata e personalizzata con vari elementi e in colori diversi, perfetti da abbinare allo stile della tavola. Immancabili le lenticchie e le monete porta fortuna ma anche altri simboli che dovrebbero essere richiamati durante la notte di Capodanno.

Come realizzare un centrotavola per Capodanno con il riciclo creativo | Il video tutorial

Per realizzare il centrotavola per Capodanno, avrete bisogno di:

un sottopiatto oro

una alzatina da dolci

sfere natalizie

bicchierino in vetro

gomma crepla

sveglia o clessidra

decorazioni in legno

centesimi

paglietta dorata

cartoncino bianco

sassolini dorati

grappoloi d’uva dorato

angioletto in gesso o ceramica

lenticchie

calici in vetro

starlight

sale grosso

Il centrotavola sarà una bellissima composizione di oggetti, simboli e decorazioni perfette per il Capodanno. Il primo simbolo sarà il tempo, rappresentato da una clessidra, poi saranno inseriti dei sassolini dorati. Gli altri simboli saranno dei grappoli d’uva, un bicchierino di lenticchie porta fortuna, dei centesimi, delle sfere natalizie, un angioletto e altre piccole decorazioni da inserire su di un’alzata da dolci sopra un sotto piatto dorato.

Se il centrotavola sarà appunto posto al centro, sul resto della tavola saranno distribuiti dei calici decorati con una stella di gomma crepla in cui saranno poste delle candeline su un fondo di sale grosso. Non vi resta che seguire il video tutorial!

