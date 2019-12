Cenone di Capodanno | Il Risotto gourmet che non può mancare

Cenone di Capodanno 2020 | Il risotto Gourmet che non può mancare in tavola: la Ricetta con albicocche secche, ricotta e alghe nori, preparazione e ingredienti per un piatto che stupisce

Capodanno è alle porte, il conto alla rovescia è iniziato: meno 2 giorni per brindare al nuovo anno! La spesa è quasi terminata ma, se non avete idea di cosa fare come primo piatto, quello che oggi vi proponiamo è una ricetta dal gusto molto raffinato: risotto con albicocche secche, ricotta e alga nori! Una perla chic nell’ambito culinario, adatto a quelle persone che vogliono stupire in cucina e amano sperimentare piatti nuovi. Ideale per quei palati sopraffini che vogliono assaporare solo il meglio in cucina e deliziarsi con pietanze ricercate e ben fatte. La ricetta, per 4 persone e gli ingredienti che vi serviranno li diamo noi, a te spetta la creatività e voglia di metterti alla prova. Il successo sarà assicurato!

Risotto Gourmet con albicocche secche, ricotta e alghe nori | Ricetta per 4 persone

Gli ingredienti per creare questo sfizioso risotto sono facili da reperire. Per le alghe nori, se non riesci a trovarle nel classico supermercato, prova in uno biologico. Troverai sicuramente tutto l’occorrente. Vediamo di seguito gli altri ingredienti che ti serviranno:

Ingredienti per 4 persone

Riso cannaroli gr150

Ricotta di pecora gr 80

Albicocche secche gr 30

Alghe nori (un sacchetto piccolo)

Olio evo

Sale q.b.

1 bicchiere di vino bianco fermo

1 cipolla o scalogno

Basilico fresco q.b.

Brodo vegetale 1 litro

Pepe nero in polvere (un pizzico)

Parmigiano reggiano un cucchiaio

Risotto | Procedimento

In una pentola alta mette un filo d’olio e la cipolla tritata. Fai imbiondire la cipolla per qualche minuto a fiamma viva; Aggiungere il riso cannaroli e procedi alla tostatura per qualche minuto. Fai in modo di abbassare la fiamma del tuo fuoco. Dunque procedi con il bicchiere di vino bianco, e vai a sfumare il riso tostato. Procedi ora con l’aggiungere il brodo vegetale lentamente, in modo di andare a coprire interamente il tuo risotto. Aggiungi un pizzico di sale ma non esagerare, poiché il brodo è già salato. Lascia che il riso si cuocia lentamente a coperchio chiuso, controllando di volta in volta la cottura e aggiungendo il brodo se dovesse servire. Ricorda che il riso ha una cottura in media di 14 minuti ma tieni presente che continua a cucinare anche dopo che hai spento il fuoco, quindi spegni il tuo risotto un paio di minuti prima dello scadere dei 14 minuti. Ora procedi con il tagliare a cubetti piccoli le albicocche secche. Incorpora nel riso a metà cottura le albicocche secche e completa la cottura. Intanto, in una ciotola amalgama la ricotta di capra con il basilico fresco, precedentemente tritato ,e un pizzico di sale, e mescolate sino ad ottenere una crema. Una volta portata a termine la crema, lasciala riposare nel frigo per 20 minuti, ricordandoti di coprirla con una pellicola trasparente. Intanto in una pentola portate ad ebollizione dell’acqua dove scotterete le alghe nori. Salate l’acqua e lasciate cucinare le alghe nori per 10 minuti. Dopo, scolate le alghe e lasciatele intiepidire. Quando il risotto è cotto, spegnete il fuoco e aggiungete una spolverata di parmigiano reggiano fresco. Mescolate e aggiungete un pizzico di pepe nero macinato. Preparatevi all’impiattamento. Ciò che vi servirà è un piatto rigorosamente piano. Aggiungete un mestolo di risotto. Ora prendi la crema di ricotta e basilico e, con l’aiuto di due cucchiaini forma una pallina ovale e rotola la tua alga intorno ad essa. Procedi così con altre due palline. Dovranno essere lunghe al massimo 5 cm e spesse 3cm, ma vanno bene anche più piccole. Posiziona le tue tre palline a lato del piatto, proprio a fianco del risotto e servi caldo.

Il tuo risotto con albicocche secche, ricotta e alghe nori è pronto per essere gustato dai tuoi ospiti. Accompagna il tuo risotto alle albicocche con del buon vino rosato o bianco ghiacciato . Il risotto può rimanere in frigo per un massimo di due giorni ma, sicuramente non avanzerà neanche un chicco! Buon appetito a voi e Buon Anno nuovo!