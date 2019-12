Scopriamo insieme cosa ogni segno zodiacale potrebbe imparare dal nuovo anno.

Ad un passo dal 2020, è più che normale fermarsi a chiedersi come sarà il nuovo anno e quali saranno le lezioni che si impareranno nel corso dei 12 mesi che lo caratterizzano.

Se ci si guarda indietro e si ripensa a quello precedente, è facile rendersi conto di piccole lezioni che nell’arco dei mesi hanno caratterizzato nel bene e nel male l’intero anno.

Lezioni che ci hanno portato a crescere, a cambiare modo di vedere alcune cose e a pensare all’anno vissuto come ad uno più propenso ad alcune cose che ad altre.

È quindi facile immaginare come anche il 2020 sia un anno in grado di renderci a suo modo diversi, più maturi, completi e ricchi di informazioni in più. Visto che parte di ciò che ci attende è ovviamente legato all’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è la parola che riassume il 2020 per ognuno di noi e quali sono i segni zodiacali già pronti a vivere il nuovo anno, scopriremo insieme cosa impareranno i vari segni dello zodiaco dal nuovo anno. Trattandosi di qualcosa legata anche alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia: Questo è ciò che impareranno i vari segni dal 2020

Ariete – Correre più forte è tutto

Per quanto siano di base uno dei segni più attivo tra tutti, i nati sotto il segno dell’Ariete sembrano predisposti ad un anno in cui correre sarà una delle cose che si troveranno a fare di più.

Che siano o meno pronti, i nativi del segno si troveranno infatti a vivere determinate situazioni che li spingeranno ad agire ancor prima di pensare a come muoversi. Un mix di istinto ed azione che se ben calibrati li porteranno a raggiungere in fretta i loro obiettivi, dandogli modo di sentirsi più facilmente realizzati e sempre ad un passo da ciò ce desiderano. Capiranno quindi che agire più velocemente è qualcosa che possono sempre perfezionare e affinare che nella vita li aiuterà ad ottenere ciò che vogliono in modo più facile di quanto non farebbero pensandoci troppo su.

Toro – Con l’amore si supera tutto

Questo 2020, i nativi del Toro si renderanno più che mai conto che nella vita ciò che viene fatto con amore ha la capacità di funzionare sempre meglio.

Pur essendo persone fondamentalmente romantiche e sempre pronte a condividere momenti importanti con le persone che amano, i nativi del segno non sono solitamente propensi ad aprirsi con chi non conoscono.

Una maggior apertura è invece ciò che può fare la differenza, aprendo loro nuovi orizzonti e dandogli modo di vivere al meglio esperienze importanti per la loro vita.

Una lezione che gli aiuterà anche negli anni a venire, quando ormai in linea con questo nuovo modo di pensare, sapranno gestire al meglio ogni situazione che a che fare con gli altri.

Gemelli – Credere in se stessi fa la differenza

I nati sotto il segno dei Gemelli si troveranno più volte a riflettere sul loro modo di agire e su come migliorare il proprio stile di vita semplicemente cambiando alcune loro abitudini. Per questo motivo ancor prima di agire si troveranno a mettersi in gioco più volte, superando molte delle loro paure. Così facendo anche la fiducia in loro stessi tenderà ad aumentare ad ogni esperienza. Ciò li porterà a sentirsi più che mai euforici al pensiero dei traguardi raggiunti e della calma che, giorno dopo giorno sentiranno dentro di se.

Una sensazione del tutto nuova che li metterà in pace con il mondo, consentendogli di vivere al meglio ogni momento prezioso.

Leggi anche -> Astrologia: la cosa che non dovrai più fare nel 2020

Cancro – Donare amore porta a riceverne di più

I nativi del Cancro sono da sempre bisognosi di sentirsi amati.

Ciò li ha sempre portati ad essere piuttosto rigidi riguardo ciò che ha a che fare con gli altri ed il loro modo di agire.

Nel corso del 2020 ci saranno però determinate esperienze che se ben colte li porteranno a rivedere alcuni loro modi di essere. Giorno dopo giorno capiranno infatti come amando e lasciando agli altri la libertà di essere ciò che sono si può ottenere una forma di amore più grande ed in grado di farli sentire come vorrebbero da sempre.

Qualcosa che capiterà loro praticamente per caso ma che gli donerà un nuovo modo di agire che con il tempo potrebbe davvero aiutarli a vivere al meglio i rapporti con gli altri e, volendo, anche quelli di tipo sentimentale.

Leone – Rallentare ogni tanto fa bene

I nati sotto il segno del Leone sono perennemente di corsa e desiderosi di muovere nuovi passi verso il loro successo. Il 2020, però, li metterà più e più volte nelle condizioni di dover prendere delle pause, indispensabili per ottenere ciò che più desiderano. Farlo gli costerà inizialmente una certa fatica. Con il tempo, però, darà loro il modo di capire come fermarsi ogni tanto può essere qualcosa di positivo, non solo per i loro progetti ma anche per il benessere di tutti i giorni.

In particolare si renderanno conto di tante piccole cose che tendono a perdersi senza neanche farci caso e che invece hanno la capacità di farli sentire più completi. Una lezione importante che potrebbe condurli verso un nuovo modo di gestire la propria vita, ottenendo più momenti piacevoli da ricordare.

Vergine – Darsi una possibilità a volte può cambiare le cose

Da sempre negativi come pochi altri segni, i nativi della Vergine hanno sicuramente molto da imparare dal nuovo anno. La lezione più importante del 2020 riguarderà però la fiducia che hanno verso il mondo e tutto ciò che li circonda. Si troveranno infatti a sperimentare nuovi modi di vivere ciò che li circonda. E, nel farlo si renderanno conto di come, mettendo da parte la negatività, le cose appaiono più semplici e a volte persino più piacevoli.

Non sarà una lezione facile da apprendere ma con il giusto impegno potranno acquisire una giusta modalità di pensiero, in grado di rendere migliore il nuovo anno.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo se vuoi scoprire quale sarà l’insegnamento che il 2020 porterà anche agli altri segni zodiacali