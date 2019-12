I Dolci di Capodanno 2020 | 3 ricette super veloci – VIDEO

I Dolci di Capodanno 2020| 3 ricette super veloci e 3 video ricette da proporre la notte di San Silvestro. Tre dessert gustosi e originali – VIDEO

Capodanno sta per arrivare e ciò che serve ora per il Cenone di San Silvestro è il dessert giusto.Le ricette dei dessert di Capodanno fanno sempre comodo, specie in vista dell’avvicinarsi di una delle occasioni più importanti dell’anno. Tra i dolci per Capodanno – o per l’anno nuovo, che dir si voglia – che abbiamo raggruppato di seguito potrete scegliere quello che faccia per il vostro menù.

Scoverete sicuramente un “dolce che stupisce” perfetto per portare in tavola un tocco di golosità all’altezza del Cenone. Tra mousse, parfait e torte fredde non avrete che l’imbarazzo della scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dolci della Vigilia | La ricetta del Panettone farcito – VIDEO

Scopri le altre ricette nel nostro speciale di Natale. Clicca sulla foto in basso!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

I Dolci di Capodanno | Mousse di Torrone – Ricetta

La mousse di torrone è ottima da servire al termine del cenone di fine anno con amici e non richiede particolari accorgimenti. Utilizzate della panna e delle uova fresche, per ottenere il migliore dei risultati. Una volta pronta, decoratela guarnendola con della granella di torrone, di frutta secca o con dei riccioli di cioccolato fondente. Ecco come si prepara.

Ingredienti

300 ml di panna da montare

200 gr di torrone a piacere

2 uova

40 gr di zucchero semolato

1 cucchiaio di liquore

PREPARAZIONE

Sbriciolare il torrone grossolanamente. Dividere i tuorli dagli albumi.

Montare i primi, in una ciotola capiente con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, ed i secondi a neve con un pizzico di sale in un’altra.

Riunire i due composti aggiungendo anche il torrone ed il liquore prescelto.

Per ultima aggiungere la panna montata, mescolando con movimenti circolari, dal basso verso l’alto, per non farla smontare.

Trasferire la mousse nelle apposite coppette e decorare a piacere.

Mousse al Torrone | Ricetta – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cenone di Capodanno 2020 | Il menù completo Finger Food

Dolci di Capodanno | Parfait pistacchio e mandorle – Ricetta

Il parfait al pistacchio è un dolce al cucchiaio buonissimo e genuino che dovete fare con gli ingredienti migliori che trovare, in questo dessert la differenza la faranno la qualità del pistacchio e della panna. Ottimo da servire a fine cena, perfetto dessert a cucchiaio raffinato ed elegante che stupirà i vostri ospiti l’ultimo dell’anno. Vediamo gli ingredienti e il procedimento

Ingredienti

3 uova

250 ml di panna fresca da cucina

180 gr di zucchero

140 gr di pistacchio tritato

4 cucchiai di crema al pistacchio

Mandorle a lamelle

Pistacchio sgusciato

30 gr di cioccolato a pezzettini

INGREDIENTI

Mettete il pistacchio in una casseruola e aggiungete 50 gr di zucchero e due cucchiai di acqua, mettete tutto sul fuoco e fate sciogliere a fuoco dolce, dovete ottenere un composto caramellato.

in una casseruola e aggiungete 50 gr di zucchero e due cucchiai di acqua, mettete tutto sul fuoco e fate sciogliere a fuoco dolce, dovete ottenere un composto caramellato. Separate i tuorli dagli albumi e montate questi ultimi a neve ben ferma usando le fruste elettriche.

e montate questi ultimi a neve ben ferma usando le fruste elettriche. Montate i tuorli con lo zucchero rimasto e poi unite la crema al pistacchio e il pistacchio caramellato, mescolate tutto e poi aggiungete gli albumi montati a neve.

con lo zucchero rimasto e poi unite la crema al pistacchio e il pistacchio caramellato, mescolate tutto e poi aggiungete gli albumi montati a neve. Montate la panna e incorporatela agli altri ingredienti in modo da avere una crema soffice.

e incorporatela agli altri ingredienti in modo da avere una crema soffice. Foderate una teglia da plumcake con la pellicola trasparente, versate il composto e livellatelo.

Mettete il parfait in freezer per 12 ore. Sformate e guarnite con pistacchio, mandorle a lamelle e pezzettini di cioccolato.

Parfait di Mandorle | Ricetta – VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gravidanza | Come regolarsi con il brindisi e i dolci delle Feste?

Dolci di Capodanno | Semifreddo all’arancia – Ricetta

Pochi e comuni ingredienti, tra i quali il mascarpone, si combinano alla perfezione in un dolce che si presta a mille varianti. Il semifreddo all’arancia è perfetto per Capodanno, un dolce semplice e raffinato, leggero e delicato. Potreste aromatizzarlo dando vita ad un semifreddo all’arancia e cannella, o arricchirlo con una colata di cioccolato fondente fuso, a voi la scelta. Ecco la ricetta

Ingredienti

200 gr di mascarpone

6 gr di colla di pesce

2 uova

1 cucchiaio raso di fecola

150 ml di succo di arancia

80 gr di scorza grattugiata di un’arancia

PROCEDIMENTO

Mettere la colla di pesce a bagno in acqua fredda per 10 minuti. Nel frattempo montare gli albumi a neve e tenerli da parte, ed i tuorli con lo zucchero.

a bagno in acqua fredda per 10 minuti. Nel frattempo montare gli albumi a neve e tenerli da parte, ed i tuorli con lo zucchero. Unire a questo composto il succo di arancia filtrato, la fecola, la scorza ed il mascarpone. Amalgamare perfettamente.

filtrato, la fecola, la scorza ed il mascarpone. Amalgamare perfettamente. Aggiungere quindi anche la colla di pesce strizzata e fatta sciogliere in un cucchiaio di acqua. Amalgamarla perfettamente al composto.

Completare con gli albumi montati a neve mescolandoli dal basso verso l’alto, per non farli smontare.

montati a neve mescolandoli dal basso verso l’alto, per non farli smontare. Versare negli appositi stampini e fare riposare in frigo per almeno 4 ore.