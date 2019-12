Perché siamo fedeli o infedeli?

Se c’è un soggetto sensibile nella coppia e fonte di controversie, è quello dell’infedeltà. Cosa esprime esattamente? Dovresti dire al tuo coniuge che l’hai tradito? Ecco il pensiero degli esperti.

All’inizio di una relazione amorosa che si basa in gran parte sul desiderio, la lealtà è generalmente data per scontata. Senza eccezioni, “l’infedeltà viene rivendicata come una modalità operativa”, osserva Patricia Delahaie, sociologa e autrice di numerosi libri sulla coppia.

Nel corso degli anni, la relazione romantica viene alimentata più dall’amicizia e dall’attaccamento che dall’attrazione fisica e dalla passione. “La questione della lealtà diventa quindi una questione di decisione, osserva Yvon Dallaire, psicologa e sessuologa (autore di Infidelity, ed. Jouvence). Ascolteremo la nostra ragione o favoriremo il nostro cervello rettiliano e limbico, che governa istinto di sopravvivenza, riflessi e piacere? “

Ragioni per essere infedele

La scelta dell’infedeltà sorge con una maggiore acutezza quando la relazione di coppia è fonte di insoddisfazione personale o uno dei partner sta attraversando una crisi: le ragioni sono svariate: necessità di rassicurarsi sulla propria femminilità dopo la maternità, periodo di disoccupazione, morte di un genitore ecc.

“Possiamo essere tentati di compensare queste aree molto buie, dal richiamo della vita che rappresenta il desiderio di un uomo o di una donna, irresistibilmente vivo”, osserva Patricia Delahaie, sociologa.

Inoltre, “se ci sono problemi di comunicazione nella coppia, se il coniuge non è più attento mentre un collega ti è vicino e ti ascolta, senza dubbio cederai al fascno del ritrovamento di una complicità perduta “, aggiunge la sessuologa Yvon Dallaire.

Ragioni per essere leali

Non è certo che l’infedeltà sia la risposta appropriata a un problema di coppia “poiché porta alla separazione di due coppie su tre”, osserva la sessuologa Yvon Dallaire.

L’infedeltà rassicura sulle proprie capacità seduttive e consente di riscoprire un desiderio che è stato attenuato dagli anni, ma non sarà certamente in grado di soddisfare gli infedeli. “Un uomo che tradisce la sua partner con una donna più giovane può essere lusingato da questo nuovo amore, dice Patricia Delahaie. Ma se durante una cena, fa una battuta che la giovane donna non afferra, il fascino si rompe immediatamente!”

Perché una coppia è anche legata da una storia comune che è stata costruita nel tempo. Questa è una fonte di complicità, che non si trova in un nuovo amante. La difficoltà è quella di riconciliare, in una relazione d’amore soddisfacente, desiderio e attaccamento.

Infedeltà: parlarne o no?

“Non siamo sempre consapevoli delle conseguenze dell’infedeltà, osserva la sessuologa Yvon Dallaire. Tuttavia, quando l’infedele lo annuncia lui stesso, quasi la metà delle coppie si separa, una cifra che aumenta all’85% quando il coniuge lo scopre e inizialmente l’infedele lo nega.”

Un interrogatorio che può essere utile

Prima di chiedersi se confessare o meno, è bene chiedersi e capire quali siano le ragioni che la motivano: è per alleviare se stessi o è per ferire e colpire l’altro? Non bisognerebbe confessare l’infedeltà solo per dare sollievo alla coscienza. Per la sessuologa, l’unica ragione ammissibile è per il desiderio di diventare nuovamente fedele.

“L’ammissione dell’infedeltà probabilmente causerà una tempesta, ma può anche generare dei quesiti nei due partner, a beneficio della coppia. Tutte le coppie che trovano poi l’equilibrio dicono che ne è valsa la pena.”

