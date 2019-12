Pelle | 6 buoni propositi per il nuovo anno

La fine dell’anno sta arrivando e come ogni volta, si formulano tanti buoni propositi per il nuovo anno, anche per quanto riguarda la nostra bellezza. Ecco 6 buoni propositi per la nostra pelle.

Si riparte, un nuovo anno sta per arrivare e la nostra mente pullula di buoni propositi per il nostro benessere e la nostra felicità. Si tornerà in palestra, dal dietologo, si leggerà di più e si sceglierà sempre la cosa migliore per se stesse. Anche se la maggior parte di questi propositi sopravviveranno per pochi mesi o anche di meno, la cura della pelle dovrà essere giornaliera e se l’incendere del tempo, ci regala un pochino di ansia, ecco 6 buoni propositi per il nuovo anno che ci regaleranno una pelle fresca, sana, idratata e tonica.

Pelle | 6 buoni propositi per averla sempre perfetta nel nuovo anno

Dopo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, ci si ritrova a dover ricominciare 12 mesi nuovi nuovi, tante pagine da scrivere ricche di speranza e buoni propositi e per noi ragazze, soprattutto per quel che rigurda bellezza e benessere.

Ecco 6 buoni propositi per la pelle che se messi in pratica ogni giorno, riusciranno a donarvi una pelle fresca, luninosa, elastica e sempre giovane.

Struccarsi

Il primo buon proposito da tenere bene a mente e da praticare ogni sera, sarà quello di struccarsi per bene e non frettolosamente e peggio ancora, con una salvietta struccante. Si dovranno eliminare tutte le tracce di makeup da occhi e labbra con un prodotto specifico, meglio ancora se uno struccante bifasico, insistendo tra le ciglia e sulle rime palpebrali superiori ed inferiori.

Il resto del viso andrà struccato con un latte detergente e risciacquato con acqua tiepida.

Il trattamento settimanale

Ogni settimana non dimenticare di applicare sul viso un’esfoliante delicato che rimuova ogni traccia di cellule morte e una maschera trattamento specifica per la tipologia di pelle.

La protezione solare

Applicare la protezione solare anche in inverno, vi assicurerà una pelle giovane per molti anni. Il fattore di protezione dovrebbe essere sempre 30 in inverno e 50 in estate.

Contorno occhi

Non ci si deve più accontentare di applicare frettolosamente una crema viso su tutto l’ovale ma, applicare un prodotto specifico per una zona così delicata come il contorno occhi sia al mattino che alla sera, sarà un’arma vincente.

Lavare sempre pennelli e spugnette per il makeup

L’applicazione del makeup non dovrebbe mai essere dannosa per la nostra pelle, ma la maggior parte delle donne, continua ad utilizzare per mesi interi, la stessa spugnetta per applicare il fondo tinta o lo stesso pennello per applicare il blush o altri prodotti in polvere. Nulla di più sbagliato, soprattutto se si ha una pelle problematica, colpita da acne o altre patologie. I pennelli andrebbero lavati almento ogni due utilizzi, con un prodotto specifico o con un normale sapone neutro.

Controllare la vista

Avere problemi di vista, sembra essere una delle principali causa di rughe precoci. Assicurarsi di vedere bene e di proteggere gli occhi in maniera adeguata, sembra strano, ma è una delle attività anti età più indicate per prevenire i segni del tempo.

