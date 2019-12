Un trucco per Capodanno che mette in risalto lo sguardo in modo raffinato e molto luminoso, perfetto per una scintillante notte di festeggiamenti.

La notte di Capodanno si avvicina e un makeup per l’occasione sarà senza dubbio un particolare di grande fascino. Un trucco scintillante giocato sui toni dell’oro, del bronzo e dei glitter sarà perfetto per accogliere l’arrivo del nuovo anno con femminilità e quel vezzo in più tutto al femminile.

Scopriamo insieme come realizzare questo bellissimo ed intenso makeup, realizzato dalla bravissima Giuliana Arcarese, in arte ‘Makeup Delight’.

Trucco Capodanno | Il video tutorial per realizzarlo

Per realizzare il trucco di Capodanno avrete bisogno di:

primer per viso

fondotinta liquido coprente e a lunga tenuta

correttore luquido coprente

cipria compatta

primer occhi

illuminante dorato

ombretto marrone opaco

ombretto grigio -marrone

ombretto nero opaco

matita nera waterproof

colla per glitter

glitter

mascara

ciglia finte

kit per sopracciglia

matita contorno labbra

matita labbra nude

rossetto opaco nude

blush

Dopo aver steso il primer occhi, si dovrà applicare un correttore liquido per coprire le occhiaie ed il fondotinta liquido con un pennello. La base andrà fissata con un velo di cipria compatta.

Per il trucco occhi, dopo aver steso il primer, applico l’illuminante sull’arcata sopraccigliare. Nella piega dell’occhio applico l’ombretto marrone e poi applico ombretto grigio marrone sulla palpebra mobile. Sull’angolo interno si dovrà applicare l’illuminante. Sulla rima palpebrale inferiore si applicheranno l’ombretto nero e quello marrone con un pennello angolato. Nella watwrline si applicherà la matita nera.

Sulla palpebra mobile si applicherà della colla per glitter e dei glitter multi sfaccettati. Il mascara renderà lo sguardo magnetico così come le ciglia finte. Le sopracciglia dovranno essere definite e riempite con un prodotto specifico. Le labbra saranno nude ed opache e le gote si accenderanno di un color pesca delicato. Un’ultimo tocco di illuminante sugli zigomi completerà alla perfezione il trucco per Capodanno.

