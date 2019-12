Fabio Colloricchio parla in tv dei tradimenti con Nicole Mazzocato e del video intimo con Violeta Mangrinan all’Isola dei Famosi spagnola.

Fabio Colloricchio parla della fine della sua storia, ormai finita, con Nicole Mazzocato e del video intimo di cui è stato protagonista all’Isola dei Famosi Spagnoli insieme alla sua attuale fidanzata Violeta Mangrinan.

Fabio Colloricchio e il video intimo con Violeta Mangrinan a Rivelo: “non mi pento”. Lorella Boccia lo bacchetta in tv

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan sono felicemente fidanzati. I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi Spagnola dove, travolti dalla passione, sono stati immortalati dalle telecamere durante un momento d’intimità. Il video ha fatto il giro del web e, ai microfoni di Rivelo a cui ha rilasciato un’intervista doppia con Nicole Mazzocato, l’ex tronista confessa di non essersi pentito di aver vissuto quel momento.

“Tutti facciamo l’amore. Non mi pento di averlo fatto. Io e Violeta non sapevamo di essere ripresi dalle telecamere. Era il mio compleanno e la produzione mi aveva detto che la sera sarei rimasto solo con Violeta, che sarebbe stato un regalo. – ha dichiarato Fabio a Rivelo – Poi quando abbiamo iniziato a farlo abbiamo visto in lontananza una luce e abbiamo capito di non essere soli. A quel punto abbiamo stoppato tutto. Infatti non è andata bene la cosa. Diciamo che non abbiamo finito. Non credo di aver mancato di rispetto a Nicole. Non stavamo più insieme. Ognuno è libero di fare nella vita quello che vuole”.

Le parole di Colloricchio, però, non sono piaciute alla conduttrice Lorella Boccia: “Guarda io parlo da donne. Diciamo che è vero che la relazione era finita. Però non è facile vedere il tuo in atteggiamenti così intimi davanti a milioni di telespettatori. Ma ti è almeno dispiaciuto? Devi dirmi la verità. Cerca di essere sincero, perché da quando ti sei seduto hai detto solo mezze verità. Sei un paracul*. Guarda, lo dico proprio così, non me ne frega nulla. Sei contraddittorio, continuamente. Tu passi dall’inferno al paradiso. Tu dici che vi siete mollati bene, ma a Supervivientes ne hai dette di cose contro di lei“.

Fabio Colloricchio a Rivelo: “Io e Nicole Mazzocato ci siamo traditi. Francesco Monte mi ha aiutato a…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Rivelo a cui Nicole Mazzocato ha parlato del brutto periodo che ha dovuto affrontare, Colloricchio ha ripercorso anche la storia con la sua ex fidanzata. “Mi hai chiesto se ci sono stati dei tradimenti. Però adesso voglio parlare. Aiuto a capire perché ho detto che abbiamo passato un inferno. Abbiamo fatto degli sbaglio sia io che lei. Degli sbagli che sono stati dei tradimenti. Ce li siamo confessati e abbiamo deciso di andare avanti. Volevamo recuperare i tradimenti. Ci siamo perdonati come persone, ma la crepa è rimasta. Chi è stato a tradire per primo? Io, ma sono stato anche il primo a scoprire il suo tradimento”.

Poi ha aggiunto: “Cosa c’entrava Francesco Monte? Lui e suo fratello mi hanno aiutato a scoprire il tradimento di Nicole. Ho discusso con loro perché mi dicevano di mollarla. Se io tornavo con Nicole non potevo avere rapporti con loro. Francesco e suo fratello mi hanno raccontato addirittura chi era la persona con cui lei mi aveva tradito”.

Nicole Mazzocato, invece, ha negato qualsiasi tradimento: “No, nessun tradimento. I rumor usciti durante la nostra storia non sono veri. Un flirt con il fratello di Francesco Monte? No, nemmeno questo è vero”.