Ecco 5 cose che dovresti fare ogni giorno per essere felice

Le 5 cose che il mondo scientifico consiglia di fare ogni giorno per essere finalmente felici.

La felicità, il fine ultimo di ogni esistenza, lo stato emotivo più perseguito e la cui ricerca ci impegna a volte tutta la vita senza renderci conto di averla forse, avuta sempre al accanto.

Per la ricerca della felicità si vivono storie d’amore, si soffre, si medita, ci si impegna in viaggi impegnativi e al limite, e soltanto per vivere quello stato di equilibrio, dove tutto va bene, dove tutto ci fa bene, e il nostro respiro può arrivare fino in fondo con leggerezza mentre la nostra bocca può aprirsi ad un sorriso meraviglioso.

Secondo la scienza però, sono 5 le cose che ogni persona dovrebbe fare per essere finalmente felice ogni giorno. Scopriamo insieme quali sono.

Le 5 cose che secondo la scienza dovresti fare per essere felice

Se siete delle persone alla costante ricerca della felicità o volete esserlo ancor di più, la scienza ha individuato 5 cose che dovresti assolutemente fare per esserlo cn certezza. Cinque azioni quotidiane, alla portata di tutti, che assicurerebbero uno stato di felicità intenso e duraturo.

Fare esercizio fisico

Secondo un recente studio citato nel libro ‘The Happiness Advantage’ su un gruppo di persone affette da depressione, i pazienti che assieme alla terapia farmacologica avevano intrapreso un’attività fisica, dopo 6 mesi di trattamento, avevano dimostrato un tasso di ricaduta molto basso.

Dormire

Per essere felici, bisogna dormire di più. Secondo uno studio scientiico del 2011 portato avanti da Bps Research digest infatti, le persone che hanno l’abitudine di concedersi un sonnellino pomeridiano sarebbero più sensibili alle emozioni positive e in un certo senso ‘schermate’ verso quelle negative. La privazione del sonno dunque, provocherebbe anche stati emotivi negativi e depressione.

Il cellulare

Mettere via il cellulare sarebbe uno dei passi più importanti per raggiungere la felicità. Uno studio della Kent State University ha esaminato più di 500 persone, mettendo in luce come l’uso del cellulare fosse associato a più ansia e stato emotivo felice ridotto.

Trascorrere più tempo in compagnia

Vivere momenti di relax assieme ad amici e parenti, renderebbe le persone più felici. Questa abitudine, in un’epoca in cui la comunicazione digitale ha preso il posto di quella reale, sembra davvero essere venuta meno, mentre secondo la scienza un’attiva vita sociale renderebbe le persone molto felici.

Trascorrere tempo all’aperto

Trascorrere il tempo all’aperto, a contatto con la natura o semplicemente fare una passeggiata in un angolo della propria città durante una bella giornata di sole, renderebbe le persone più felici, migliorando anche la memoria. A mettere in luce quanto la vita all’aperto possa rendere felici, è stato uno studio della London School of Economics and Political Science.

