Ecco 10 cose orribili che metteranno fine alla tua relazione, la 9 è la più pericolosa!

Sappiamo tutti che nessuna relazione romantica è perfetta, e lo sarà anche di meno se non ci si impegna costantemente per migliorarla.

10 cose che distruggono irreversibilmente la coppia

1 – Litigare in pubblico

Dovresti sapere che i mattoni portanti di una relazione sono comunicazione, rispetto, amore ed uguaglianza. Qualunque materia tu voglia trattare con il tuo partner, fallo da persona adulta, a casa in privato e fuori dalla vista degli altri. Non discutere in pubblico perché di solito si tradurrà nella distruzione della tua relazione.

2 – Fantasmi del passato

Pensare al passato e parlare costantemente dei torti o degli errori dell’altro o del dolore causato da una precedente relazione e far soffrire il tuo attuale partner è severamente proibito. Questo tipo di comportamento distruggerebbe le basi della tua relazione e distruggerebbe ogni possibilità per te di farla funzionare. Si consiglia di dimenticare le relazioni precedenti e di pulire il passato per poter vivere la relazione attuale in modo sano e sereno. Devi iniziare da zero e dimenticare tutto sulle tue relazioni precedenti. Non lasciare che brutte esperienze del passato influenzino la tua relazione attuale.

3 – Gelosia

La gelosia non ha posto in una coppia sana, specialmente se state insieme da molto tempo e la vostra relazione è seria. Se il tuo partner non ti dà alcun motivo per essere geloso, allora non dovresti esserlo. Tuttavia, se per qualche motivo ti manca la fiducia nel tuo partner, pensa se questa relazione è ciò che vuoi davvero e ciò di cui hai bisogno. Coppia e gelosia: ecco come comprenderla e sbarazzarsene

4 – Relazioni intime

Quando i partner di una coppia iniziano a usare il rapporto intimo come mezzo per ricattare la loro metà o premiarla per qualcosa, il risultato è probabilmente nulla di positivo. Ciò renderà l’altra persona più propensa a diventare infedele e a imbrogliare o addirittura a distruggere la tua relazione. Durante una relazione intima, ogni parte deve esprimere i propri sentimenti più profondi ed è così che sarete entrambi felici e soddisfatti.

5 – Supporto reciproco

Il tuo partner dovrebbe essere sempre lì per te e viceversa. Quando i tempi sono difficili, è necessario sostenersi a vicenda, rallegrarsi e aiutarsi a vicenda. Grazie a questo, la tua relazione funzionerà bene e sarete una coppia felice e soddisfatta. Tutti devono sapere che si può contare sul proprio partner.

6 – Il contatto visivo è molto importante

È essenziale guardarsi negli occhi quando si parla con la persona che si ama, perché ciò indica interesse per l’altro e per ciò che dice il fatto che si ascolta ciò che dice.

Se non lo fai, l’altra persona si sentirà indesiderata e inesistente.

7 – Fiducia reciproca

La fiducia è un fattore chiave in ogni relazione. Senza di essa, la relazione è fragile e destinata al fallimento. Prima di investire in una relazione seria con chiunque, assicurati di poterti fidare di quella persona. La fiducia è centrale quanto l’amore e se manca alla tua coppia, purtroppo non durerà a lungo.

8 – False pretese, insoddisfazione e frustrazione

Se esprimi solo sentimenti e pensieri negativi, la tua relazione sarà rovinata. A nessuno piace l’eterno insoddisfatto e coloro che si lamentano di tutto e di tutti. Sii autentico e non mentitevi l’un l’altro.

9 – Essere innamorato di te stesso

Se sei in una fase della tua relazione in cui ti rendi conto che gli interessi del tuo partner sono più preziosi e vengono prima dei tuoi, tieni presente che la tua relazione si è fermata. È fondamentale ricordare che in ciascuna coppia i due partner sono uguali. Tratta bene la tua metà ma non trascurare la tua.

10 – Prenditi del tempo solo per te stesso

Prenditi un giorno libero e celebra l’amore. Certo, devi ovviamente esprimere l’amore che provate l’uno per l’altro su base giornaliera, ma devi anche scegliere un giorno dedicato esclusivamente a te, quindi un altro che dedicherai al tuo partner. Questo riaccenderà la fiamma della tua coppia e l’altra metà si sentirà speciale e adorata.

