Cenone di Capodanno | Caramelle colorate, il primo piatto originale

Cenone di Capodanno 2020 | Le Caramelle colorate, il primo piatto originale per festeggiare la fine dell’anno in simpatia e con gusto. La ricetta perfetta, ingredienti e procedimento!

La ricetta delle caramelle colorate è un’alternativa originale e un primo piatto che vi farà fare di sicuro una straordinaria figura con i vostri ospiti l’ultima sera dell’anno. Non solo, questo delizioso primo piatto è adatto anche ai bambini poiché presenta la pasta in modo alternativo, colorata, che ricorda appunto tante caramelle gustose. Oggi proponiamo quindi la ricetta delle Caramelle colorate. Di seguito gli ingredienti necessari e il procedimento passo per passo. Non resta che alzarsi le maniche e concentrarsi per bene. Il risultato sarà strabiliante, colorato, festoso e perfetto per il Cenone di Capodanno!

Cenone di Capodanno | Caramelle colorate, Ricetta per 12 persone

I tempi di preparazione sono mediamente 120 minuti e la difficoltà è abbastanza alta ma, con seguendo la nostra ricetta alla lettera, sicuramente non troverete difficoltà, d’altronde cucinare è un piacere e se lo si fa per le persone che si amano, il risultato non potrà che essere perfetto! Lasagne alla bolognese: la ricetta originale della nonna

Ingredienti per la pasta gialla:

200gr di farina bianca tipo 00

2 uova

Zafferano (1 bustina)

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Ingredienti per la pasta rossa:

120 gr di farina bianca tipo 00

1 uovo

Concentrato di pomodoro

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Ingredienti per la pasta verde:

150 gr di farina bianca tipo 00

30 gr di spinaci lessati

1 uovo

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Per il ripieno:

400 gr di fesa di tacchino

70 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di prosciutto crudo

30 gr di cipolla

20 gr di burro

4 fette di pancarré

Latte

Aglio, salvia in foglie intere e un rametto di rosmarino

Noce moscata

Vino bianco secco

Sale

Pepe nero macinato

Per condire vi serviranno 100 grammi di burro e un trito aromatico.

Procedimento | Ricetta Caramelle colorate

Come prima cosa dovete preparare la pasta gialla.

Versate su una spianatoia la farina e create una fontana dove al centro sguscerete le uova. Aggiungete una bustina di zafferano sciolto precedentemente in mezzo cucchiaio di acqua fredda. Procedete ad aggiungere un pizzico di sale e un cucchiaio di olio evo. Quindi iniziate ad impastare il tutto, prima con l’aiuto di una forchetta poi, proseguite con le mani, lavorando a lungo fino ad ottenere un composto sodo ed elastico. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e riponetelo al fresco per 30 minuti. Ora procedete a preparare la pasta verde e la pasta rossa: il procedimento e gli ingredienti sono gli stessi descritti sopra per la preparazione della pasta gialla. Ciò che cambia qui è l’ingrediente colorato. Dunque per la pasta verde usate, al posto dello zafferano, gli spinaci che, avrete precedentemente sbollentato in acqua salata; mentre per la pasta rossa, usate il concentrato di pomodoro per ricreare il colore rosso, ovviamente al posto dello zafferano e degli spinaci. Dunque procedete con l’impastare prima la pasta verde e successivamente quella rossa, utilizzando lo stesso procedimento. Una volta terminato, ponete i panetti avvolti separatamente, in una pellicola trasparente, al fresco, sempre per 30 minuti. Ora preparate il ripieno per le vostre caramelle:mondate e tritate la cipolla e ponetela in una padella antiaderente insieme al burro e fate imbiondire per qualche minuto. Unite quindi la fesa di tacchino, tagliata a tocchetti e il prosciutto crudo, tagliato a cubetti o pezzettini piccoli. Aromatizzate le carni con il rosmarino, uno spicchio di aglio intero e la salvia, quindi lasciatele rosolare per alcuni minuti a fuoco vivo, ricordandovi di bagnarle con mezzo mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo che il vino sarà parzialmente evaporato, togliete le foglie di salvia, lo spicchio d’aglio e il rametto di rosmarino e passate il resto (le carni) al tritatutto insieme con le fette di pancarré che avrete precedentemente ammorbidito nel latte e ben strizzato. Una volta tritato il tutto, ponete il composto in una ciotola e insapori telo con un pizzico di sale, pepe nero, noce moscata grattugiata e il parmigiano grattugiato. Amalgamate tutti bene gli ingredienti, finché il composto non risulti denso e compatto. Con l’aiuto dell’apposita macchina per pasta procedete a tirare le paste, una per volta, in sfoglie sottili. Una volta terminato, ritagliatele con una rotella dentata in triangolino di circa 3×4 cm al cui centro porrete un po’ di ripieno. Chiudete ogni triangolo a forma di caramella, facendo attenzione a premere la pasta alle estremità in modo da impedire la fuoriuscita del ripieno in cottura. In una pentola alta fate bollire l’acqua salata e lessate le vostre caramelle colorate ripiene. La cottura è breve, una volta che vengono a galla le caramelle, saranno cotte. Quindi, scolatele e condite nella stessa pentola con burro fuso, insaporito da un cucchiaio di trito aromatico preparato con rosmarino, maggiorana e prezzemolo. Il piatto andrà servito appena cucinato.

Consigli e idee

Potete variare questa ricetta e adoperare altri ingredienti per variare i colori. Per esempio, il nero di seppia per creare delle caramelle nere o la barbabietola per il colore rosso vivo, o anche le carote viola, per delle caramelle viola. Insomma, la fantasia è tanta, basta lasciarla libera in cucina. Ultimo prezioso consiglio: accompagnate le vostre caramelle colorate con un vino bianco giovane, secco e fragrante. L’accostamento sarà molto apprezzato dai vostri ospiti. Non resta che augurarvi buon appetito e buon fine anno!

