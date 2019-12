Cenone di Capodanno 2020 | Gli antipasti senza lattosio – VIDEO

Cenone di Capodanno 2020 | Gli antipasti senza lattosio, le ricette che non possono mancare, sfiziose, semplici e veloci per una fine anno all’insegna del gusto – VIDEO

Tra pochissimi giorni è Capodanno, la notte di San Silvestro sta per arrivare ed ora che il Natale è ormai alle spalle, il pensiero è tutto rivolto al Cenone di San Silvestro. Oggi vogliamo proporvi delle ricette perfette per gli intolleranti al lattosio, gli antipasti senza lattosio che non possono mancare sulla tavola neanche l’ultimo giorno dell’anno. Scopriamo come farle, veloci, semplici e genuine, queste ricette saranno lo sfizio goloso a cui non si può rinunciare. Eccovi le ricette e i video che vi spiegheranno passo passo come cucinare un Cenone di Capodanno all’insegna del buono, tutto senza lattosio!

Cenone di Capodanno 2020 | Gli antipasti senza lattosio

Gli antipasti sono il piatto che apre il cenone di capodanno ed è per questo che devono essere perfetti. Proponiamo delle ricette veloci, originali e senza lattosio, per coloro che sono intolleranti al latte. Partiamo subito con la prima ricetta: fagottini di pasta sfoglia formaggio e zucchine!

Gli Antipasti senza lattosio | Fagottini di pasta sfoglia formaggio e zucchine – Ricetta

Che sia per un aperitivo o per un antipasto, la pasta sfoglia viene sempre in aiuto per cibi veloci, simpatici e golosi, e questi fagottini sono nati proprio così. Un aperitivo perfetto quando in frigo vi sono solo tre ingredienti… un pò di fantasia, una tavola colorata, un calice di vino, della frutta secca, tanta buona compagnia e la serata sarà piacevolissima. Questi fagottini si prestano per tante golose combinazioni, basta prendere della buona verdura fresca e il gioco è fatto!

Ingredienti per 6 fagottini

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 zucchine grosse

1/2 vaschetta formaggio spalmabile senza lattosio

olio qb

sale qb

PROCEDIMENTO

Lavare e tagliare le zucchine, cuocerle in padella con un filo d’olio ed un pizzico di sale fino a doratura.

Mescolare con il formaggio senza lattosio

Tagliare la pasta sfoglia in 6 rettangoli

Riempire un lato di ogni triangolo con un cucchiaio di ripieno

Ripiegare i rettangoli in due e serrare i bordi con i rebbi di una forchetta

Infornare a 180° per 20 min

Quando i fagottini saranno dorati, sfornarli e servire caldi!

Fagottini di pasta sfoglia formaggio e prosciutto – Ricetta VIDEO

Gli Antipasti | Uova e pomodori ripieni di cous cous – Ricetta

Un antipasto tanto veloce quanto carino, pieno di bontà, salute e con zero sprechi, ideale anche per riempire di colore questi ultimi giorni del 2019. Il cous cous si presta a questo tipo di ricette, perfetto come antipasto ma anche come piatto unico freddo. Scopriamo la ricetta senza lattosio

Ingredienti

6 uova

3 pomodori San Marzano

25 gr cous cous

prezzemolo qb

olio evo qb

sale qb

PROCEDIMENTO

Cuocere le uova in acqua bollente per 8 min.

In un altro pentolino portare ad ebollizione un volume di acqua salata pari al volume del cous cous, ed una volta che l’acqua bolle, versarla sul cous cous e lasciar riposare per 7 min coprendo il recipiente in maniera ermetica.

Togliere il guscio alle uova e tagliarle in due metà.

Lavare i pomodori, tagliarli in due per il senso della lunghezza ed eliminarne la polpa mettendola in un recipiente.

Condire la polpa di pomodoro con olio ed un pizzico di sale e frullare con un frullatore ad immersione.

Sgranare il cous cous delicatamente con i rebbi di una forchetta e condirlo a poco a poco con l’emulsione di pomodoro ottenuta.

Eliminare delicatamente dalle uova i tuorli, riporli in un recipiente, schiacciarli ed aggiungerli al cous cous insieme al prezzemolo tritato.

Con l’aiuto di un cucchiaino riempire le uova ed i pomodori con il cous cous.

Le vostre uova e pomodori ripieni di cous cous sono pronti per essere serviti.

Pomodori ripieni con cous cous e tonno | Ricetta – VIDEO

Gli Antipasti | Tartine di polenta con lenticchie e cotechino – Ricetta

Le tartine di polenta con lenticchie e cotechino sono un delizioso antipasto per il cenone della vigilia di Capodanno, o per il pranzo del primo giorno dell’anno, quando per tradizione le lenticchie, considerate un vero portafortuna, non possono mancare! Un modo semplice ma anche molto gustoso per servire le immancabili lenticchie portafortuna che non possono mancare per incontrare il nuovo anno!

Le tartine di polenta con lenticchie e cotechino sono l’idea semplice che sicuramente piacerà anche a tutti i vostri ospiti. La scelta delle piccole tartine è perfetta anche per far sì che tutti possano gustare queste delizie, senza appesantirsi e senza dovervi rinunciare a causa di un menù eccessivo. La difficoltà per queste tartine è bassa, il tempo di preparazione è di 40 minuti mentre la cottura 20 minuti. Procediamo con il procedimento e gli ingredienti

Ingredienti per 8-10 tartine

Per le Tartine di Polenta:

250 gr di polenta (istantanea)

1 cucchiaio di olio d’oliva extravergine

1 cucchiaino di sale

Per le Lenticchie:

200 gr di lenticchie (secche)

1 gambo di sedano

1 carote

1/2 di cipolla

q.b. di olio d’oliva extravergine

1 rametto di rosmarino

2 foglie di alloro

Per Completare:

1 cotechino (precotto)

qualche rametto di timo

PROCEDIMENTO

Per preparare le tartine di polenta con lenticchie e cotechino iniziate a mettere in ammollo le lenticchie per un paio d’ore, il che renderà ancora più semplice e veloce la cottura.

iniziate a mettere in ammollo le lenticchie per un paio d’ore, il che renderà ancora più semplice e veloce la cottura. Quindi preparate un classico trito di sedano, carota e cipolla (meglio se molto fine, quindi con il mixer) e fatelo ammorbidire in un filo d’olio, poi aggiungete il rametto di rosmarino e le foglie di alloro.

Aggiungete le lenticchie sciacquate e scolate, poi unite tanta acqua quanta ne basta per ricoprirle, portate a bollore e fatele cuocere per 20-30 minuti, verificando che siano pronte.

Nel frattempo cuocete anche la polenta. Portate a bollore 1 litro di acqua, aggiungete l’olio e il sale, poi versate a filo la polenta, mescolando con una frusta. In pochi minuti vedrete che la polenta si sarà rappresa ed è pronta.

Versatela in uno stampo per plumcake rivestito con della carta forno e lasciate raffreddare bene. Solo quando è completamente fredda affettatela a fette di circa 1cm di spessore.

A questo punto da ogni fetta ricavate dei cerchi, con un coppapasta. Riscaldate bene una piastra di ghisa e grigliate i dischi di polenta da entrambi i lati.

Cuocete anche il cotechino, come indicato sulla confezione, poi privatelo della pelle e tagliatelo a fette, quindi dividete ogni fetta ancora a metà.

Sistemate su ogni disco di polenta la mezza fetta di cotechino e le lenticchie.

Le vostre tartine sono pronte, servitele con un rametto di timo.

Nidi di polenta con lenticchie e cotechino – VIDEO