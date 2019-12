Calze della befana, un’idea originalissima per portare in tavola non i soliti biscotti durante le feste. Una ricetta semplice, veloce ma molto gustosa.

Dolci e biscotti sono un classico per l’Epifania. Ma avete mai pensati di prepararli in casa? Queste calze della befana sono perfetti: biscottini profumato e fragranti, con una delicata glassa che li ricopre a la vostra fantasia per decorarli.

Una ricetta molto semplice, ma che metterà alla prova anche la vostra manualità. Per preparare l’impasto e soprattutto i biscotti fatevi aiutare dai bambini. Sarà un modo per coinvolgerli e per fare imparare anche a loro il piacere di stare in cucina, divertendosi.

Per dare la forma a queste calze della befana potete usare degli stampini appositi che si trovano nei negozi specializzati. Oppure disegnare le forme su un foglio, poi appoggiarlo alla pasta frolla e con l’aiuto di un coltello formare le vostre gustose calze.

Calze della befana, la ricetta dei biscotti

La base di questa calze della befana è costituita dalla pasta frolla (ecco la versione senza burro) mentre sopra metteremo la ghiaccia reale, un composto a base di albume e zucchero a velo, ideale per le decorazioni.

Ingredienti:

Per i biscotti

600 g farina 00

2 uova

200 g zucchero

300 g burro

1 scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Per la ghiaccia reale

1 Albume

150 g zucchero a velo

succo di limone

Preparazione:

Partite setacciando la farina su una spianatoia e formate la classica fontana al centro. Quindi unite il burro freddo a pezzi, le uova, lo zucchero, la scorza di un limone non trattato grattugiata e il sale. Impastate velocemente per non riscaldare troppo la pasta, se non volete avere poi problemi a stenderla. Alla fine dovrà risultare un panetto liscio e omogeneo.

Copritelo con un foglio di pellicola per alimenti e mettetelo in frigorifero a riposare per circa 1 ora. Nel frattempo preparate la ghiaccia reale. Prendete l’uovo e separate il tuorlo dall’albume. Versate l’albume in una ciotola, poi unite qualche goccia di limone e fate partire le fruste iniziando a montarlo

Quando l’albume inizia a fare schiume, unite anche poco per volta lo zucchero a velo setacciato e continuate a lavorare con le fruste, sempre a bassa velocità. Una volta che avrete incorporato tutto lo zucchero lavorate ancora per poco. Il risultato sarà quello di una glassa liscia e senza grumi. Per utilizzarla, mettetela in un sac-à-poche con il foro molto stretto.

Passati i 60 minuti di riposo, riprendete la frolla dal frigo e stendetela con il mattarello, per uno spessore di circa 3 millimetri. Dalla pasta ricavate le vostre calze, delle dimensioni preferite, e metteteli su una teglia ricoperta di carta forno, infornandoli in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti.

Poi sfornateli e lasciateli raffreddare. Solo a quel punto potrete decorarli con la ghiaccia reale, mettendo sopra anche delle palline colorate di zucchero. Una volta fatti riposare, perché la decorazione aderisca bene, potete servirli.