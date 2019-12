Il 2020 sarà l’anno del topo. Ecco cosa sapere in merito all’anno che ci attende.

Come molti sapranno, l’astrologia cinese è particolarmente famosa per la sua diversità e per come a suo modo riveste un significato simbolico importante in quelle che sono le previsioni astrologiche.

A differenza della normale astrologia, quella cinese, ha dei segni zodiacali diversi da quelli convenzionali che si calcolano non tanto in base al periodo di nascita quanto all’anno. Ad ogni segno corrispondono infatti anni specifici che coinvolgono tutte le persone nate in quel determinato periodo. Quest’anno, per esempio abbiamo avuto l’anno del maiale mentre con il 2020 si entrerà in quello del topo.

Anno 2020: l’anno del Topo

Quello del Topo, secondo lo zodiaco cinese è il primo segno, seguito a ruota dal bue, la tigre, il coniglio, il dragone, il serpente, il cavallo, la capra, la scimmia, il gallo, il cane ed il maiale.

Ogni segno segue il suo ciclo annuale ed infatti l’ultimo anno del topo prima del 2020 è stato quello del 2008. Da quest’anno, quindi, partirà un nuovo ciclo di 12 anni.

Per capire se si è del segno del topo, quindi, basta capire a che hanno di nascita si appartiene. Il primo è quello del 1900, seguito dal 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020.

Andando alla simbologia dell’anno che sta per arrivare, il 2020 sarà un anno ottimo per quanto riguarda il denaro ed il successo così come per le relazioni interpersonali. In questo anno sarà quindi più facile costruire rapporti importanti, incontrare la propria anima gemella ed iniziare percorsi che porteranno ad una vita felice.

Il topo simboleggia infatti la nuova vita, i nuovi inizi e la crescita di tutto ciò per cui si è lavorato negli anni.

Andando a chi è nato sotto questo segno, si tratta invece di persone oneste, coraggiose e gentili. Di base sono fortunate anche se secondo l’astrologia cinese l’anno del proprio segno zodiacale non è mai fortunato. Niente paura, però, perché ci sono degli stratagemmi per evitare la sfortuna. Uno di questi è quello di farsi regalare da un parente qualcosa di rosso che andrà poi tenuta vicino per tutto l’anno. In questo modo, forse non si avrà l’anno più brillante della vita, la si terrà sicuramente lontana la sfortuna e si potrà approfittare dell’anno in corso per gettare le basi del proprio futuro.

Infine, se ci si vuole attirare la fortuna, è consigliato acquistare qualcosa che simboleggi il topo. Vanno bene statuine, ritratti, piccoli porta fortuna, etc… Questo porterà la buona sorte sia ai nati sotto il segno del topo che agli altri segni zodiacali.