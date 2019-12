Una parola che riassume in breve quello che sarà il 2020 per ogni segno dello zodiaco.

Il 2020 è sempre più vicino e sta per portare ad ognuno di noi cambiamenti inaspettati, momenti di crescita, nuovi incontri e tante altre sorprese, pronte a distribuirsi nel corso dei prossimi 365 giorni.

Che si creda o meno nell’oroscopo è indubbio che le stelle hanno una certa influenza sul nostro destino così come sul nostro modo di essere e di porci nei confronti del mondo.

Per questo motivo, dopo aver visto quali sono le caratteristiche del segno zodiacale del mese e cosa rende speciali gli uomini dello zodiaco, oggi proveremo a scoprire in breve come sarà il 2020 per ogni segno zodiacale.

Trattandosi di un aspetto legato anche al modo di essere, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara di ciò che ha in serbo per noi il 2020.

Oroscopo: ecco la parola che anticipa il 2020 per ogni segno zodiacale

Ariete – Energia

Quest’anno, la cosa di cui avrai più bisogno è una buona dose di energia per affrontare tutte le sfide che l’anno ti metterà davanti. Questo significa più impegno ma anche più voglia di andare avanti ed una capacità di visione diversa dal solito. Quali che siano i tuoi progetti per il futuro, l’energia sarà la parte più importante e ciò che contraddistinguerà, dandoti anche modo di crescere e di apprendere nuove cose che si riveleranno importanti per il tuo futuro.

Toro – Programmazione

Quest’anno, la cosa più importante che puoi fare è quella di programmare ogni cosa nei minimi particolari. Facendolo ti avvantaggerai su ogni progetto, riuscendo a raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi. Per il tuo modo di essere non sarà una cosa difficile e i lati positivi sono tali da renderti perfettamente ad hoc con il nuovo anno che sta per arrivare.

Gemelli – Idee

Il 2020 porterà con se una valanga di idee che ti daranno modo di sperimentare la vita in modi sempre diversi. Questo ti aiuterà in primo luogo a non annoiarti mai e subito dopo a trovare risorse sempre nuove con le quali vivere il tuo presente e ovviamente il tuo futuro. Basterà trasformare ciò che pensi in realtà per avere un anno ricco di piacevoli sorprese.

Cancro – Movimento

Il tuo anni sarà all’insegno del movimento. Ogni occasione ti porterà infinite possibilità e tra queste non ne mancheranno di importanti al fine di definire il tuo futuro. Accettare ogni sfida e abbracciare il cambiamento sarà sicuramente un buon modo per costruire basi solide e in grado di rendere il 2020 indimenticabile.

Leone – Cambiamento

Il 2020 sarà un anno in cui dopo tanto agire dovrai fermarti a riflettere su cosa fare per il tuo futuro. La tua vita ha infatti bisogno di alcuni cambiamenti e molti di questi saranno indispensabili sia per la tua felicità odierna che per quella di domani. Basterà seguire l’onda per vivere al meglio i prossimi 365 giorni che sapranno darti tante importanti lezioni di vita.

Vergine – Ottimismo

Il primo anno avrai più di un’occasione per imparare a cogliere attimi di positività e possibilità di cambiare la tua visione del mondo. Troppo abituata a vivere tutto in chiave pessimistica, potrai invece cogliere le occasioni che ti arriveranno per assaporare una visione più positiva della vita. Farlo ti consentirà di affacciarti su un futuro sicuramente più radioso e impregnato di ottimismo.

