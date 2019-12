Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di giovedì 26 dicembre, i programmi proposti dai canali in chiaro

Il primo girone delle Feste è finito. In attesa del round di Capodanno ritroviamo energie rilassandoci di fronte la tv in una serata ricadi opportunità.

Film, programmi di approfondimento e cartoni animati per i più piccoli (ma non solo) ci attendono. Scopriamo quali saranno grazie al palinsesto televisivo della prima serata di oggi.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 26 dicembre

Rai Uno – Cenerentola (Film)

“Ella è una bambina che cresce felice tra mamma e paà. Ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le serviranno qualche anno più tardi con la donna che il padre sposerà in seconde nozze. Dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine ha un ex principe da dimenticare e due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita del padre, Ella è costretta a (ri)governare la casa e ad abitare la sua ala polverosa. Appellata Cinderella dalle due sorellastre, Ella fugge a cavallo nel bosco dove incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora a palazzo e al servizio del re. Emozionata da quell’incontro, decide di partecipare al ballo bandito dal banditore reale e aperto a sorpresa ai sudditi. Il suo desiderio non ha pero’ fatto i conti con la matrigna e le sorellastre, che la umiliano strappandole il vestito. Ma lassù qualcuno la ama. Avvicinata dalla fata madrina, i suoi sogni diventano realtà. Dentro una zucca trasformata in carrozza, raggiungerà il castello e scoprirà che Kit è addirittura un principe. Il suo principe.” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Due – Ratatouille (Film)

Un giovane apprendista sogna di esser un grande chef. Ad aiutarlo arriverà un topolino a dir poco geniale, Remì, con una cultura culinaria pronta a strabiliare Parigi

Rai Tre – La soffiatrice di vetro (Film)

Marie è la giovane figlia di un soffiatore di vetro della Turingia. Quando perde la sua famiglia la ragazza sogna di proseguire il mestiere del papà che però è un mestiere da sempre prettamente maschile. Grazie a determinazione, sacrifici e sofferenze, le sue creazioni natalizie dalla piccola cittadina di Lauscha raggiungeranno persino l’America.

