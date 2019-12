Scopriamo perché i nati sotto il segno del Capricorno sono persone speciali e per quali motivi è importarne averne almeno uno nella propria vita.

Spesso è difficile definire i rapporti tra persone e lo è ancor di più se si pensa alle tante differenze che ci sono sia a livello caratteriale che di affinità.

Si tratta di differenze che tutti hanno modo di riscontrare più e più volte nella vita. E, se da un lato possono suscitare affinità improvvise e impensate, in altri casi possono invece portare a tensioni che se non ben gestite rischiano di dare adito a liti anche difficili da affrontare.

Per fortuna, il mondo è così vario che tra la moltitudine di persone che lo abitano, è facile trovare quelle più simili e quindi idonee e piacevoli da frequentare. Detto ciò, al di là di affinità e rapporti interpersonali, c’è da dire che ognuno di noi ha difetti e pregi e questi dipendono da un mix di fattori come il carattere, il temperamento e ovviamente il segno zodiacale. Restando in tema, quindi, perché non provare ad approfondire i lati positivi del segno del mese, ovvero del Capricorno?

Dopo aver visto quali sono le caratteristiche base dei nativi del segno e cosa ci aspetta nel 2020, oggi scopriremo perché è importante avere almeno un Capricorno nella propria vita e cosa rende questi segni così speciali.

Ecco perché è un bene avere almeno un Capricorno nella propria vita

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone quadrate, che amano progettare ogni cosa e che nella vita puntano sempre in alto. Per loro il successo è un punto di arrivo da aver sempre davanti e che è in grado di motivarli in tutto ciò che fanno. Uno stimolo per lanciarsi nelle avventure alle quali sanno però associare un solido raziocinio che li rende persone stabili ed in grado di trasmettere quel senso di sicurezza e stabilità che ben si sposa con il ruolo di leader.

In tutto ciò che fanno, infatti, i nativi del segno sembrano impiegare ogni risorsa disponibile e questo anche a costo di sacrificare parte della loro vita privata e degli affetti. Un aspetto che a volte li mette a rischio di crisi personali ma che nella maggior parte dei casi sanno gestire grazie al carisma che li contraddistingue e al modo in cui sanno, ironicamente, rigirare le cose.

Svegli, acuti, brillanti e sempre ricchi di risorse, i nativi del segno sono validi collaboratori e presenze illuminanti in ambito lavorativo. Come macchine in costante movimento, vantano infatti una moltitudine di idee che li fa brillare su tutti, facendoli anche da motivatori e da sprone ad agire meglio. Averli accanto in ambito lavorativo spinge quindi a fare sempre meglio e a dare più di quanto non si farebbe normalmente, il tutto con i naturali benefici che ne conseguono.

Andando ai rapporti interpersonali, i nativi del segno sono ottimi ascoltatori ed amano dare consigli anche ben dettagliati, cercando di aiutare come possono chiunque chieda loro un aiuto.

Bravi a consolare ed empatici quando serve, sanno dare sostegno e risultare credibili nel loro modo di consolare. Rassicuranti e premurosi, riescono a far rilassare chi gli si rivolge.

Allo stesso tempo, sanno gestirsi al meglio in ogni situazione, rappresentando un punto di forza per ogni situazione nella quale si desidera renderli partecipi. Che si tratti di incontri tra pochi intimi, uscite mondane o feste, loro sanno sempre come comportarsi. Sono infatti in grado di mettere sempre tutti a proprio agio. Tra le altre cose, sanno persino trovare validi argomenti di conversazione, in grado di rendere più vispo e vivo l’ambiente.

Di contro, per poter andare d’accordo con loro bisogna sempre sapersi adattare ai loro tempi ristretti che a causa del lavoro e dei tanti impegni dei quali si circondano, risultano essere quasi sempre ridotti al minimo. Un ostacolo che una volta superato garantirà amicizie solide e in grado di durare nel tempo. I nativi del Capricorno, infatti, tengono molto agli amici e quando ne trovano di validi, fanno di tutto per mantenerli nella loro vita.

In amore, tendono invece a farsi corteggiare più a lungo che possono e ad avere delle pretese di un certo tipo anche dopo anni di relazione. Per loro nulla andrebbe mai dato per scontato, compresa la loro presenza che se messa in secondo piano potrebbe davvero venir meno.

Amanti delle comodità e di tutto ciò che può offrir loro una vita agiata, amano affiancarsi a persone che sanno cosa vogliono dalla vita e che pertanto sanno offrirgli obiettivi sempre nuovi. Al contempo faranno sempre di tutto per offrire altrettanta sicurezza alla quale uniranno la loro proverbiale serietà.

Il loro bisogno di indipendenza, però, sarà sempre costante. Questo si farà sentire anche nelle relazioni più collaudate, dove ci sarà sempre bisogno di lasciar loro degli spazi nei quali esprimersi ed essere sempre e solo se stessi.

Più in generale sono persone abbastanza fortunate e che riescono sempre a tirarsi fuori dai guai. Con una vista sul futuro molto spiccata, sanno come prendere ogni situazione e gestire anche quelle più difficili. A ciò si unisce una buona dose di fortuna che li rende uno dei segni più in grado di vivere al meglio la propria vita.

Avere almeno un Capricorno nella propria vita, aiuta quindi a prendere le cose con serenità e ad avere una visione più rassicurante delle cose. Perché la certezza è che comunque vada alla fine ci sarà sempre un modo per spuntarla ed avere la meglio. Certo, i nativi del segno ottengono gran parte dei loro successi mettendo a frutto anche una buona dose di egoismo.

Ciò gli consente di spingersi spesso oltre il limite. E anche se a volte questo comporta lo scavalcare i bisogni altrui, hanno un modo di fare che gli consente, quasi sempre, di farsi perdonare. Una prerogativa che li porta a procedere così nel loro personale percorso, sempre rivolto al successo.