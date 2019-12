Digiuno Intermittente | Tutti i benefici se vuoi dimagrire davvero – VIDEO

Digiuno intermittente | Tutti i benefici se vuoi dimagrire davvero. Cos’è e come funziona sull’organismo – VIDEO

Il Digiuno Intermittente non è una dieta ma un modo di alimentarsi che, se seguito correttamente apporta notevoli benefici, non solo a livello dimagrante ma anche sotto altri punti di vista

Questo modello alimentare ha, tra i vari benefici, anche quello di modificare il proprio metabolismo, apporta migliorie sotto molti punti di vista come diminuzione del colesterolo in eccesso, benefici sul sistema cardiocircolatorio ecc. Per scoprire tutti i benefici clicca sul Video in alto

