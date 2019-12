Cenone di Capodanno 2020| Il menù completo finger food, tante idee gustose e originali da assaporare la sera di San Silvestro. Ricette fredde e veloci

La notte di San Silvestro sta per avvicinarsi, Natale è appena passato ed ora si pensa solo a festeggiare l’ultimo dell’anno! Se a Natale si è passata la giornata in famiglia mangiando piatti tradizionali tipici della Vigilia di Natale, ora si passa l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di amici (ma anche parenti) e la parola d’ordine è Divertirsi! E quale miglior modo per iniziare una lunga notte di festeggiamenti se non mangiando bene? Ecco allora tante idee sfiziose, originali e veloci: il menù completo finger food è pensato appositamente per divertirsi in allegria, assaporando splendidi piatti finger food e deliziosi sfizi simpatici e originali. Un Buffet freddo perfetto per una Cena spettacolare. Ecco allora una carrellata di ricette tutte pensate tutte per il vostro Cenone di Capodanno, non dimenticando una ricetta tradizionale che non può assolutamente mancare: le Lenticchie e cotechino!

Cenone di Capodanno 2020 | Menù finger food – Ricette

Per la notte di San Silvestro la tradizione è bandita dalle tavole! Ora si pensa solo a sfiziosi finger food e piatti freddi (ma non solo), da gustare in allegria con amici e parenti. La parola d’ordine per questa serata è divertirsi, quindi il cenone a buffet sarà la giusta scelta! Ecco una serie di ricette sfiziose e originali da provare. E, la cosa positiva è che alcuni di questi piatti possono essere preparati anche con largo anticipo! Meglio di così!

Gli Antipasti sfiziosi | Tartine al profumo di mare

Preparare un sofisticato antipasto di mare sarà molto semplice se avrete l’abilità e il gusto di abbinare gli ingredienti giusti. Per chi ama la delicatezza, sono sicuramente indicate le deliziose tartine a base di uova di salmone e Ricotta; chi invece ama i sapori contrastanti resterà piacevolmente sorpreso dal gustoso abbinamento delle alici scottate con la Mozzarella.

Queste tartine sfiziose sono la perfetta entrée per una cena speciale, all’insegna del gusto e dell’eleganza, che vi farà apparire come dei veri intenditori in cucina e degli ottimi padroni di casa.

Dato che gli ingredienti sono già deliziosi da soli, non vi resterà che fare la vostra parte lavorandoli con cura, assemblando le vostre tartine sfiziose con maestria e curandone l’impiattamento e la presentazione come dei veri chef.

PREPARAZIONE

Per la preparazione delle tartine sfiziose, come prima operazione dovete amalgamare bene la Ricotta con l’olio ed il sale.

Mettere sopra il pancarrè tagliato con una formina rotonda il composto così ottenuto ed aggiungete le uova di salmone. Terminata l’operazione, ricordatevi di lasciare comunque le uova in una terrina a parte per i vostri commensali, laddove qualcuno volesse aggiungerne altre.

Nel frattempo fate stemperare sul fuoco le alici con un filo d’olio. Prendete poi la Mozzarella (meglio se rimasta fuori dal frigo almeno un’ora prima della sua lavorazione), tagliatela a cubetti e mettetela sul pancarrè.

Quando si saranno ben sciolte le alici, mettetene qualche pezzetto sui pancarrè, già guarniti con la mozzarella.

Ponete le vostre tartine sfiziose nei piatti e servitele sul momento.

