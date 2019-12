Test psicologico, scegli uno di questi quattro alberi di natale e scopri quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli

In questo giorno di Natale e di festa abbiamo deciso di proporvi questo semplicissimo test. L’immagine che ti proponiamo mostra 4 alberi di natale, guardali e dopo aver scelto il tuo preferito scopri cosa Test psicologico | Scegli un albero e scopri i tuoi punti di forza.

SI tratta di un test psicologico dove la vostra scelta evidenzierà i tuoi pregi e i tuoi difetti. Lasciatevi guidare dall’inconscio del vostro cervello a tal punto per determinare al meglio il vostro carattere la nostra personalità

Test psicologico: quale albero preferisci?

Figura 1

Se hai scelto il primo albero questo significa che sei una persona piene di gioia, energia e vitalità. Sei molto estroverso, creativo, aperto alle opportunità della vita. Sei molto vivace e ami divertiti con la tua famiglia ma sopratutto con i tuoi amici. Non ti piacciono le persone che mentono infatti sei un grande sostenitore della verità, meglio una verità che fa male piuttosto che una bugia.

Tuttavia ci sono anche dei contro del tuo carattere avete paura di affrontare le sfide della vita e, di conseguenza, ci crescere e diventare una persona responsabile. Non ti accontenti mai di quello che hai e cerchi sempre di migliorare. Non fraintendere questo è un fatto positivo tuttavia devi prestare attenzione a non farti condurre verso azioni moralmente ed eticamente discutibili.

Figura 2

Sei hai scelto il secondo albero questo indica che hai un grande senso artistico ma sopratutto un buon gusto. Sei un po’ stravagante, un gran sognatori e ti piace farti vedere sempre al meglio sia esteticamente che interiormente.

Nonostante ciò spesso apparire malinconici e disinteressato per la vita presente per questo motivo, magari anche per paura, tendere a vivere nel passato. Sei eccentrico e non disdegni situazioni strane, scandali e cose proibite

Figura 3

Se l’albero che ha catturato maggiormente la tua attenzione è il numero 3, questo significa che sei una persona realista e molto decisa al lavoro.

Se volete qualcosa fate ciò che è necessario per ottenerla senza aspettare che si avveri da soli. Inoltre hai un grande senso di giustizia e quando è giusto prendere le pari dei vostri amici e parenti. Hai delle idee chiare e sei molto deciso per questo non torni mai sui tuoi passi. Nella tua vita non hai rimpianti.

Uno degli aspetti più negativi del tuo carattere è senza dubbio l’aggressività. Sei una persona autoritaria e ti piace fare ordini. Hai là mai di dover controllare tutto e tutti, vi piace provocare e mettere zizzania.

Figura 4

Sei hai scelto la quarta immagine questo significa che sei una persona buona, sincera, calma, amichevole e semplice. Non vi piace giudicare le persone, sopratutto quando non le conosci, e vi piace ristabilire la pace laddove vi è una lite o un diverbio.

Ma non è tutto oro ciò che luccica infatti anche tu, come tutte le persone, hai i tuoi difetti. Ti lasci facilmente influenzare e spesso non sai neanche tu quello che vuoi veramente. Ti accontenti troppo facilmente e spesso quando sbagli rimani lì a soffrire mentre ti lecchi le ferite e guardi malinconicamente al passato.

