I primi piatti che non possono assolutamente mancare al pranzo di Capodanno 2020. Piatti della tradizione, gustosi accostamenti e ricette semplici da preparare.

Il primo piatto è senza dubbio il cuore di un pranzo delle feste, e anche del pranzo di Capodanno che vedrà riunire attorno alla tavola amici e parenti pronti a brindare all’arrivo del nuovo anno pieni di speranza per il futuro.

Abbiamo selezionato per voi i primi piatti che non possono assolutamente mancare al pranzo del primo giorno dell’anno, dalla classica lasagna, ai risotti e anche alle paste fresche con sughi e in brodo. Scopriamo tutte le ricette da preparare per questa occasione così speciale!

Pranzo di Capodanno 2020 | I risotti che non possono mancare

Il risotto è un piatto molto gustoso, un primo che mette d’accordo sempre tutti, grandi e piccini e che si presta a diversi tipi di condimento, sia per un menu a base di carne, di pesce e addirittura vegetariano. Scopriamo insieme le ricette che abbiamo selezionato per voi.

