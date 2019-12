Stasera in tv | Palinsesto della prima serata mercoledì 25 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, tutti i programmi che i canali in chiaro proporranno questo 25 dicembre

Dopo una giornata di festeggiamenti tra regali, amici e parenti è giunto il momento di concederci un po’ di relax.

Che cosa c’è allora di meglio di un bel film o un programma a tema natalizio? Scopriamo insieme che cosa il piccolo schermo ha da proporci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Bella e la Bestia il film: ecco la prima foto del cast

Anche in questo giorno di festa CheDonna.it vi propone il palinsesto televisivo con tanti programmi che i canali in chiaro hanno selezionato per tutti noi.

Scegli ciò che farà più al caso tuo e concludi al meglio i festeggiamenti di Natale.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 25 dicembre

Rai Uno – La Bella e la Bestia (Film)

Il classico Disney che tutti conosciamo viene reinterpretato da Emma Watson in un vero e proprio omaggio al celebre cartone capace di stregare nuovamente il grande pubblico

Rai Due – Salemme il bello… della diretta! (Show)

Tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’umorismo e della sagacia di Vincenzo Salemme, che porta in prima serata una delle sue commedie più amate dal pubblico, Di mamma ce n’è una sola, da lui scritta, diretta ed interpretata.

Rai Tre – Che storia è la Musica (Musica)

Nel giorno di Natale, Che Storia è la Musica racconta musica e vita del compositore che più amò questa festività: il grande Čajkovskij. Il maestro Ezio Bosso avvicina il pubblico alla Sesta Sinfonia – la celebre Patetica – rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché. Una serata carica di sorpresi, grandi ospiti che andrà in scena dal Teatro dell’Unione di Viterbo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI