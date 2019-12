Valentin Alexandru chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Valentin Alexandru è un ballerino di 21 anni, lui è nato il 30 luglio del 1998 in Romania, sotto il segno del Toro. È competitivo, ambizioso e vuole sempre vincere, è anche superstizioso infatti entra in pista sempre con il piede destro. Si appassiona alla danza fin da piccolo infatti quando ha solo 5 ani inizia a ballare latino-americano, presso la High School of Choreography Floria Capsali.

Frequenta il Liceo Coreutico di Genova dove si diploma, ama molto il mare ed ha un bellissimo gatto. È molto legato alla sua famiglia, in particolare alla sua sua sorellina con la quale cerca di passare maggior tempo possibili, quando ne ha l’occasione. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Valentin Alexandru

Età: 21 anni

Data di nascita: 30 luglio del 1998

Luogo di nascita: Romania

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Diploma

Professione: Ballerino

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Valentin Alexandru: Instagram e vita privata

Valentin Alexandru non è particolarmente attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 16,6mila followers e solo 63 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ad amici e parenti ma anche scatti e video che riguardano la sua passione e la sua carriera nel mondo della danza. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Mentre su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dai fans che lo sostengono del talent.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Sbirciando un po’ sul suo profilo social non è stato possibile recuperare nessuna informazione che riguardasse le sue relazioni passate o odierne. Ci sono alcune foto in compagnia di due ragazza ma si tratta solo di partner di ballo. Per tanto possiamo dedurre o che sia single oppure che ci tenga molto alla sua privacy.

Valentin Alexandru: carriera

Valentin Alexandru si appassiona alla danza fin da piccolo ed infatti muove i suoi primi passi presso la High School of Choreography Floria Capsali. Fin da subito mostra grandissimo talento e questo gli permette di viaggiare nel mondo realizzando cosi il suo sogno. Nel corso della sua carriera ottiene molti riconoscimenti.

È stato campione della Romania nella categoria 14-15 anni, campione in Grecia nella categoria 16-18 anni e campione in Italia nella categoria under 21. Mentre nel 2018 rientra nella top 50 dei migliori ballerini di latino-americano del mondo. Nel 2019 decide di partecipare ad Amici 19 dove si distingue grazie alla sua personalità, la sua bravura e tecnica. Riesce a conquistare un banco nella scuola di Amici e speriamo che riuscirà a ottenere un posto per partecipare anche alla finale.