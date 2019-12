test-visivo

Test della personalità. La donna, le foglie o le farfalle? Qual è la prima cosa che hai visto? Rispondi onestamente e scopri quale messaggio riserva la foto per te

Nella vita di tutti i giorni e nel caos della quotidianità non riusciamo a catturare ogni aspetto che la vita ci pone divenni. La medesima cosa avviene quando guardiamo un’immagine, come ad esempio le illusioni ottiche. Quest’ultima sono delle rappresentazioni molto affascinati che possono rappresentare cose completamente differenti in base alla persona che le sta osservando,

Questo perche tendiamo a concentrarci inevitabilmente su alcuni precisi aspetti! Quindi quello che riusciamo a vedere in una foto può risultare significativo per descrivere e raccontare qualcosa di più sulla nostra personalità. Come avviene in questo semplice test che oggi abbiamo deciso di proporti. Per farlo bisogna guardare l’immagine che ti lasciamo qui sotto e senza pensarci troppo rispondere a questa domanda: qual è la prima cosa che hai visto?

Test: che cosa vedi in questa immagine?

La donna

Se guardando l’immagine la tua attenzione è stata catturata dalla silhouette della donna questo vuol dire che sei pronto a far emergere una nuova te. Devi guardare in te stessa e portare a galla tutto ciò che finirà hai tenuto segreto.

Sei molto timido, insicuro e hai paura di metterti in mostra. Per questo motivo devi smetterla di nasconderti ed imparare a far affiorare maggiormente i tuoi sentimenti e desideri che, finora, hai represso. C’è tutto un mondo pronto per te devi solo avere il coraggio di scoprirlo.

Le foglie

Se la prima cosa che hai visto nell’immagine sono le foglie questo significa che finalmente hai trovato la strada giusta per te e per questo motivo devi continuare ad andare avanti senza paura. Fai tuo ogni insegnamento che la vita ti pone davanti in modo che nessun passo sia falso.

In questo momento stai creando le fondamenta del tuo futuro affinché tu possa avere delle solide basi anche nei momenti in cui vacillerai. Non ti preoccupare se commetti qualche errore. o se qualche volta “cadi”, perché per arrivare a mostrare la versione migliore di te stesso è necessario affrontare alti e bassi.

La farfalla

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai notata è stata la farfalla che vola questo indica che sei una persona unica. Tuttavia devi imparare, e cercare, di uscire dalla tua zona di comfort e scoprire l’immensità del mondo che ti circonda.

Apri il tuo cuore e vivi al massimo ogni avventura che la vita ti pone davanti per scopri gli angoli favolosi della vita: libera di più il tuo IO più interiore e relazionati di più con gli altri.

