Pranzo di Capodanno 2020 | il menu completo senza glutine -VIDEO

Un gustoso menu per il pranzo di Capodanno con ricette senza glutine. Antipasti, primi, secondi e contorni che non prevedono l’utilizzo di questo derivato del frumento.

Se siete celiaci o per il pranzo di Capodanno prevedete di aver uno o più ospiti che non possono mangiare nessun piatto contenente questa sostanza, ecco per voi un menu completo gustoso e semplice da realizzare completamente senza glutine che conquisterà tutti al primo assaggio.

La parte più proteica del frumento, può infatti creare un vero e proprio shock anafilattico a chi soffre di una patologia come la celiachia, ma con qualche accortezza, la preparazione dei cibi sarà semplice e sicura. Preparare il menu alternativo senza glutine in un momento completamente dedicato e soprattutto dopo aver pulito perfettamente l’ambiente della cucina, eliminato ogni possibile fonte di contaminazione ed essersi dotati degli utensili giusti per la preparazione dei piatti glute free, sarà la scelta giusta. Ma scopriamo le ricette che abbiamo scelto per voi!

Pranzo di Capodanno 2020 | gli antipasti per il menu senza glutine

un buon pranzo delle feste inizia sempre con un antipasto ed un brindisi. Ecco alcune ricette di antipasti senza glutine sfiziosi e semplici da preparare.

