Natale 2019 – Pandoro o panettone? Ecco il dolce più indicato per ogni segno dello zodiaco.

In questi giorni di feste le volte in cui ci si troverà davanti a fette di pandoro e panettone saranno così tante da non potersi contare. Se si hanno le idee chiare circa le proprie preferenze in merito, scegliere un dolce piuttosto che un altro sarà più che semplice. Ma come fare se si è particolarmente golosi e davanti a più proposte non si sa proprio quale scegliere? Niente paura, perché le stelle ci vengono in aiuto svelando qual è il dolce più indicato, tra pandoro e panettone, per ogni segno zodiacale e in che variante sarebbe bene sceglierlo per mangiare con gusto. Un’opzione in più per non tergiversare troppo all’arrivo del dolce e per sperimentare al contempo qualcosa di nuovo con la quasi certezza di incontrare il proprio gusto in ciò che si sceglierà di mangiare.

Dopo aver visto come sarà il 2020 per ogni segno dello zodiaco e qual è il dono speciale che ogni segno zodiacale vorrebbe trovare sotto l’albero, oggi scopriremo quindi quale dolce si adatta di più ad ogni segno dello zodiaco per questo Natale. Trattandosi di un particolare legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere due opzioni tra le quali scegliere e andare così a colpo sicuro.

Pandoro o panettone? Ecco qual è più adatto a te e in quale variante

Ariete – Il panettone con creme al cioccolato

Se anche quest’anno la scelta del dolce a cui dare la precedenza a Natale ti sembra più difficile che mai, il consiglio delle stelle è quello di puntare tutto sul panettone al cioccolato. Volendo essere più precisi, l’idea è quella di un panettone ricoperto di cioccolato e con al suo interno una morbida crema al cioccolato, ancor meglio se leggermente alcolica. Sarà un modo come un altro per vivere in Natale in allegria, assaporando gusti che ti ricordano la tua infanzia ma che al contempo parlano anche di ciò che sei oggi. E poi, puntare sul cioccolato è sempre un’idea vincente, no?

Toro – Il pandoro classico con crema da aggiungere

Per te che sei sempre un po’ retrò e che ami prima di ogni altra cosa l’eleganza che si trova nelle piccole cose, un pandoro classico è la scelta più adatta. Quella in grado di riportarti alla tua infanzia facendoti al contempo assaporare quel clima di serenità tipico del Natale. In una serata tipo tra amici, l’ideale sarebbe poter aggiungere alla tua fetta di pandoro una classica crema da mangiare come accompagnamento o da spalmare direttamente sulla tua fetta. Una variante atipica ma sicuramente d’effetto che potresti sfoggiare in caso di ospiti o concederti se qualcuno dovesse sceglierla come opzione. In questo modo il Natale sarà più dolce che mai.

Gemelli – Il panettone con creme miste

Per te che ami sempre variare, scegliere un solo dolce sarebbe una vera follia. Nel dubbio, però, la scelta migliore è quella di un bel panettone ripieno di creme diverse dal solito. Vanno benissimo quelli con creme esotiche o che contengano crema pasticcera mescolata ad altri ingredienti. In questo modo potrai sperimentare sapori nuovi, senza rinunciare alla bontà di un dolce classico che saprà riportarti ai momenti più felici della tua infanzia. Infine, se desideri proprio osare, potrai chiedere più di una fetta dimezzando le porzioni. In questo modo sperimenterai qualcosa di diverso ed in grado di farti sentire ancor più a pieno l’atmosfera del Natale.

Cancro – Il pandoro classico

Per te che ami vivere nel passato, una fetta di pandoro classico è sempre la scelta migliore. Il suo sapore dolce ti ricorderà i momenti più belli della tua infanzia, consentendoti di unire passato e presente senza troppi traumi. Ancor meglio se al tutto riuscissi ad aggiungere una tazza di cioccolata calda da sorseggiare mentre rivivi ricordi piacevoli e malinconici. Un modo come un altro per sentire con maggior forza il mood del Natale e per viverlo come piace a te, ovvero con calma e serenità, mangiando qualcosa che sei sicura di apprezzare e che non potrà in alcun modo riservarti brutte sorprese.

Leone – Il pandoro con creme alcoliche

Il tuo dolce ideale per Natale? Un pandoro con crema leggermente alcoliche. L’ideale per assaggiare qualcosa di nuovo e sentire l’ebrezza data dal sapore pungente dell’alcol che potrai esaltare accompagnando il tutto con un calice del tuo alcolico preferito. Un modo per darti un tono e farti notare anche durante le feste e per sperimentare sapori diversi ed in grado di incontrare i tuoi gusti. In mancanza del pandoro, andrà benissimo anche un panettone. Ciò che conta è la presenza di creme sofisticati e diverse dal solito. In grado di solleticare le tue papille gustative e di darti quella sferzata in più rispetto ai classici dolci che ormai conosci fin troppo bene.

Vergine – Il panettone classico appena uscito dal forno

Per te restare sul classico è la miglior forma di comfort food, quella in grado di farti sentire bene e di lasciarti vivere a pieno il mood natalizio. Davanti a tanti dolci, quindi, il migliore è sempre il panettone, possibilmente appena sfornato e ancora caldo e fragrante. Un modo per perderti qualche istante tra sapori che sanno risvegliare emozioni antiche e lontane che ogni tanto a che a te che sei tanto razionale, piace sperimentare. Aggiungere qualche pezzetto di cioccolato a quest’esperienza sarà sicuramente un tocco in più da prendere in considerazione.

