Stasera in tv | Palinsesto della prima serata martedì 24 dicembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Se durante la cena della Vigilia desideri un accompagnamento televisivo ecco le opzioni del palinsesto di prima serata

La Vigilia di Natale è finalmente arrivata e se tra un aperitivo, un piatto succulento e un panettone doveste avvertire il bisogno di una piccola pausa ecco che la vostra fidata amica tv sarà anche questa sera lì pronta ad attendervi.

Anche questa sera i canali in chiaro più seguiti vi offrono infatti tante opportunità d svago a suon di film della tradizione, cartoni animati e spettacoli irresistibili.

Scoprite grazie al palinsesto televisivo qua sotto tutte le opzioni nel dettaglio e, in caso di bisogno, fate la vostra scelta.

Buona visione e, ovviamente, buon Natale a tutti!

Rai Uno – Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco (Religioso)

Papa Francesco celebra dalla cattedrale di San Pietro in Roma la Santa Messa di Natale, evento che riunisce davanti la televisione i fedeli di tutto il mondo.

Rai Due – Alla ricerca di Dory (Film)

Dory vive oramai felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin. La memoria giocherà però ancora brutti scherzi alla pesciolina blu, facendole improvvisamente ricordare di avere anche lei una famiglia e che forse i suoi cari la stanno cercando. Il trio partirà allora per una nuova straordinaria avventura attraverso l’oceano. Giungeranno così sino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che è anche un centro di riabilitazione. I tre abitanti più stravaganti del posto saranno per Dory dei nuovi preziosi alleati nella sua strampalata ricerca.

Rai Tre – 43o Festival del Circo di Montecarlo (Evento)

Presso il Principato di Monaco va in scena il meglio dell’arte circense con il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo, fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco e di cui è presidentessa dal 2006 Stephanie di Monaco. Gli artisti più meritevoli del Pianeta verranno anche questa volta premiati con i clown d’oro, d’argento e di bronzo.

