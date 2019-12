Idee Regalo per Neonati | La lista delle cose che serve davvero: soluzioni per il sonno e per il tempo libero. Tanti suggerimenti graditi anche alle neomamme

Trovare idee regalo per un neonato, soprattutto originali, non è affatto semplice. Tra le idee più gettonate ci sono i classici articoli per la prima infanzia, sempre utili e graditi. Ma se volete stupire i neo genitori, ecco alcune idee regalo per neonato davvero originali, utili e siamo sicuri graditissime! Specialmente ora che siamo alle porte del Natale, quale miglior occasione se non questa per fare un piccolo regalo davvero pensato per il neonato? Scopriamo le meravigliose idee regalo pensate appositamente per i più piccoli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Idee regalo di Natale per il neonato

Idee regalo per Neonati | soluzioni per il pianto e il sonno sereno

Un ottimo metodo per calmare un neonato e farlo addormentare è quello di ricreare condizioni simili all’ambiente uterino dove ha vissuto i suoi primi 9 mesi. Quando sta nella pancia della mamma il bambino si sente contenuto e protetto. Numerosi studi hanno dimostrato che fasciare i bambini, pratica molto utilizzata in passato, regala al neonato quel “senso di contenimento” che ha caratterizzato i suoi primi nove mesi e che è quindi indispensabile per comunicargli pace e sicurezza nei primi mesi. Ecco quindi un’idea regalo per neonato che farà tanto piacere al bambino e ai genitori: un morbido telo di mussola per fasciare il piccolo seguendo il metodo della fasciatura.

In commercio, seppur più difficilmente reperibili, si trovano anche dei sacchi con zip o velcro dove si possono mettere a dormire i neonati e che hanno lo stesso effetto della fasciatura e sono più funzionali dei teli da avvolgere.

Un altro rimedio efficace per il pianto e un’altra idea regalo per neonato originale, è riprodurre suoni simili a quelli del ventre materno. L’utero è infatti un posto molto rumoroso: si sentono il battito del cuore e il flusso del sangue, la voce della mamma e tutti i rumori esterni alla pancia. Il neonato non è quindi abituato al silenzio che i genitori spesso creano per farlo dormire. Ma come riprodurre questo universo sonoro? Per ricreare questa condizione in commercio si trovano riproduttori di suoni simili a quelli dell’utero materno. Alcuni riproduttori di suoni utilizzano anche suoni della natura, come lo scorrere di un ruscello, che ricorda il flusso del sangue. Altri riproduttori combinano questo tipo di suoni al battito cardiaco, altri ancora includono anche ninne nanne melodiche.

Ne esistono sia modelli da tenere in camera, che modelli da passeggio, in cui il riproduttore è inserito all’interno di un peluche. Anche il ciuccio è un valido rimedio per il pianto. Dopo aver verificato la propensione o meno del genitore al suo utilizzo un bel ciuccio personalizzato potrebbe essere un’ idea regalo per neonato davvero simpatica.

Un altro regalo molto gradito è indispensabile per far rilassare il piccolo ma anche per stimolare le sue prime scoperte visive e uditive è la giostrina musicale da appendere alla culla. Quella di Brevi ha teneri e morbidi pupazzetti che possono essere staccati e riproduce una dolce melodia pensata per accompagnare il sonno del piccolo. Dotata inoltre di un sistema di stop per fermare la musica in qualsiasi momento, può essere facilmente lavata in lavatrice.

Infine, per controllare il bimbo quando dorme in un’altra stanza, utilissimo anche il monitor digitale. Quello di GBH, oltre alla visione notturna a infrarossi, dispone di termometro per monitorare la temperatura della cameretta e di 8 dolci melodie per far addormentare il bebè. La batteria dura a lungo e non ha bisogno di fili, così da poter essere trasportato comodamente.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GIOCHI BAMBINI: quali sono più adatti ad un neonato?

Idee regalo per Neonati | Soluzioni per il passeggio

Uscire di casa con un neonato richiede grande organizzazione e le idee per un regalo certo non mancano. Ecco qualche suggerimento.

Gli accessori per il passeggino saranno sicuramente utili per i neo genitori: una bella borsa per il cambio, un moschettone per appendere le borse, il porta biberon, il porta salviette per averle sempre a portata di mano, un ombrello parasole o una retina per le zanzare e per finire un cinturino di sicurezza da polso per assicurare la presa del passeggino: é l’ideale per camminate in discesa, scale, ambienti trafficati.

Anche accessori per il cambio fuori casa sono un’ idea regalo per neonato che farà contenti i neo genitori. In commercio si trovano dei praticissimi fasciatoi da viaggio molto compatti per avere un materassino per il cambio e una retina dove riporre i pannolini e le salviettine sempre a portata di mano e in pochissimo spazio.

Un’altra idea regalo per neonato è il kit pappa fuori casa, davvero utile al momento dello svezzamento. Il kit può includere un set compatto di piattino e posate, un thermos per trasportare la pappa già pronta o il brodo e le verdure, un dosatore per la farina.

Per chi invece non ama muoversi con l’ingombro del passeggino o per i bambini che tendono a piangere anche durante il passeggio, non vi è idea regalo per neonato migliore delle fasce porta-bebè. Per il neonato sarà un po’ come tornare nella pancia e i genitori potrebbero non riuscire più a farne a meno, neppure in casa. La fascia di Laleni è in cotone bio, testata contro il rischio di sostanze nocive o tossiche per il bimbo. Non solo, è pensata per distribuire il peso in modo uniforme sulla schiena e dunque per consentire alla mamma una postura naturale senza sforzi. Si indossa in modo pratico, è elastica e può tenere un peso compreso tra i 3,5 kg e i 15 kg.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Regali di Natale fai da te: ballistiche effervescenti e sali da bagno -VIDEO-

Idee Regalo per Neonati | In viaggio

Se i genitori sono dei grandi viaggiatori ecco altre idee regalo per neonato che potrebbero essere gradite. Un kit auto, composto da un cuscino per il collo, uno specchietto che permette di controllare il piccolo seduto in senso contrario di marcia, un organizer da appendere sul retro del sedile anteriore dove mettere tutti gli oggetti necessari per il viaggio e magari un giochino da viaggio, per esempio un volante per iniziare presto ad imitare mamma e papà.

Anche un passeggino ultraleggero da usare per i viaggi in aereo è un’ottima idea regalo per neonato. Alcuni passeggini si chiudono ad ombrello e hanno una cinghia per essere trasportati a spalla. Assicuratevi che abbiano la sacca per il viaggio in modo che il passeggino arrivi a destinazione sempre pulito e asciutto.

Un pensiero carino e utile è anche il pratico set beauty proposto da Philips Avent: c’è tutto quello che può servire a una neomamma per prendersi cura del suo piccolo. Il simpatico astuccio con cerniera contiene infatti il termometro digitale per misurare la febbre, l’aspiratore nasale con punta morbida e flessibile, la spazzolina per la pulizia dei denti e delle gengive, le forbicine con punte smussate e naturalmente spazzola e pettine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: I libri che insegnano ai bambini a rispettare l’ambiente

Il suo primo libro di stoffa | l’idea regalo per neonato tutta da toccare

I giocattoli sono un’ idea regalo classica, ma ecco qualche consiglio per non sbagliare con un neonato. Nei primi 2 mesi di vita i neonati non hanno bisogno di molti stimoli, bisognerebbe anzi evitare stimoli eccessivi che potrebbero interferire con il sonno. Anche appena nato però il bambino può passare sveglio mezz’ora/un’ora dopo ogni pasto e i genitori lo possono intrattenere in vari modi: facendogli ascoltare della musica rilassante o iniziando fin dalla nascita a leggergli un libro. I primi libri dovrebbero essere di stoffa, possibilmente fatti con materiali diversi per stimolarlo anche attraverso il tatto e con immagini a forte contrasto come il bianco e il nero o con colori primari. I neonati infatti non hanno ancora sviluppato a pieno la vista e distinguono bene solo le immagini a contrasto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Idee Regali | Questo Natale regala la creatività, consigli alternativi

Idea Regalo per Neonati e mamme | Gli evergreen

Cosa non sarà mai abbastanza per un neonato? I pannolini! Ma come rendere un regalo utile anche originale? In commercio si trovano oggi delle torte di pannolini che sembrano delle vere e proprie torte alla panna e sono un modo simpatico per fare un regalo utile.

Per fare un pensiero poco impegnativo ma comunque super utile per la neomamma, si può puntare anche su un ferma ciuccio. Il più grazioso è quello in cotone di qualità, dotato con clip sicura, a prova di bambino, per sorreggere il ciuccio affinché non cada e non si sporchi. E si può sceglierlo in tante simpatiche fantasie: dalle stelline, alle nuovolette fino ai buffi elefantini.

Può servire per avvolgere il bambino, per farlo giocare, per proteggerlo dal sole e dal vento ma anche per assicurare intimità al momento della poppata: insomma, la mussola in cotone è uno di quegli oggetti da cui la neomamma non si separerà più. Nel set proposto da Bago ci sono due mussole in cotone, con diversi soggetti, e una pratica sacchetta per portarle in giro senza impolverarle o sporcarle. Sono realizzate in materiale organico ipoallergenico e rappresentano una perfetta idea regalo anche grazie alle loro fantasie molto chic.