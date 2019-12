Cosa rivela la scelta del colore del tuo rossetto sulla tua personalità

Noi che pensavamo che il rossetto rosso intenso significasse femme fatale … non è sempre così. E tu, che colore di rossetto indossi? Scopri cosa rivela la tua scelta



Il rossetto definisce uno stile. Rosso brillante, arancione, viola, nude. Esistono infinite tonalità, diversi colori e trame, ognuno con le proprie preferenze.

Secondo un articolo pubblicato sul sito inglese ELLE e ripreso da quello di Marie-Claire US, la scelta del colore del rossetto rivelerebbe la nostra personalità dato che ognuno ha un colore preferito.

È stata sviluppata una teoria per spiegare perché la maggior parte delle persone preferisce uno o più colori in particolare. Questa teoria rivela che questa preferenza di colori si basa sulle nostre esperienze emotive con questi colori.

Esempio: se la nostra nonna adorata indossava spesso il rosso, è probabile che ci piaccia questo colore. Al contrario, se il nostro primo ragazzo (la cui memoria è piuttosto amara) amasse il blu, rischiamo di odiare questo colore. Ogni colore è correlato a una memoria più o meno positiva, quindi anche la nostra preferenza per questo o quel colore lo è. Lo stesso vale per il nostro rossetto, che scegliamo in base al suo colore e che rivela una parte della nostra personalità.

Dimmi quale rossetto preferisci indossare e ti dirò chi sei

– Per gli appassionati di rossetto rosso o bordeaux:

il rosso rivela una personalità colorata! Chi ama vestirsi di rosso, è autoritario, sicuro di sé e può anche avere un lato leggermente “speziato” quando necessario. E’ una persona alla quale piace attirare tutti gli occhi su di se e quindi sfoggia uno stile deciso.

– Per coloro che preferiscono indossare un rossetto arancione:

Questo colore viene indossato dai creativi che amano sperimentare cose nuove! (Certo, l’arancione non è adatto a tutti). Le donne che indossano il rossetto arancione sperimentano così tante cose nuove che a volte si traduce in una vita amorosa piuttosto instabile.

– Per gli amanti del rosa e del viola:

ambizione ed empatia sono le parole d’ordine delle donne che indossano rossetti rosa o viola. Questo si traduce in vera determinazione e quando qualcosa vale davvero la pena per loro, l’assunzione di rischi è sempre controllata.

– Per coloro a cui piace indossare il marrone:

questo colore è indossato da donne affidabili e potenti, che conoscono i loro punti di forza e non hanno paura di usarli per avere successo. C’è un piccolo difetto, tuttavia: la nostalgia per gli amanti del passato viene spesso in superficie.

– Per coloro che indossano nude sulle loro labbra:

potresti pensare che questo colore rifletta una personalità piuttosto timida, ma non è così. In realtà, questi fan di nudo sono molto enfatici e popolari. I loro amici possono contare su di loro e ci piace chiedere loro un consiglio.