L’aglio e il limone sono due alleati per la nostra salute, si possono preparare delle ricette a casa in poco tempo. Scopriamo come.

L’aglio e il limone sono due ingredienti che apportano diverse proprietà benefiche per vostro organismo, rmai sono in tanti a confermarlo, anche studi scientifici.

Il limone si può definire un antibiotico naturale, se assunto con moderazione è in grado di migliorare la circolazione del sangue evitando la formazione di coaguli, quindi utile per chi ha problemi di pressione.

Un gruppo di ricercatori ha confermato, che l’aglio è in grado di regolare la pressione arteriosa, di abbassare il livello di colesterolo cattivo e di fortificare il sistema immunitario.

Il limone invece, è un agrume largamente utilizzato per le diete detox, apporta diversi benefici, come: rafforzare il sistema immunitario, favorire la digestione e prevenire il raffreddore e i calcoli renali.

Scopriamo come poter preparare acqua e limone dagli infusi ai decotti.

Aglio e limone: come si prepara

L’aglio e il limone si può preparare in diversi modi, esistono diverse varianti, dipende molto dai gusti e dalle esigenze.

Indipendentemente dalle preparazioni, utilizzate limoni e aglio di provenienza biologica o comunque non trattati, inoltre per queste preparazioni, dovete utilizzare solo la parte esterna del limone e dell’aglio.

Scopriamo adesso le migliori 5 ricette a base di aglio e limone.

1- Decotto aglio e limone

E’ la preparazione più semplice e veloce da fare, bastano solo 10 minuti, ecco come fare.

INGREDIENTI:

1 spicchio di aglio

un limone

1 tazza e mezza di acqua

Preparazione:

lavate bene il limone

immergetelo intero in un pentolino alto con abbondante acqua in modo che lo ricopre

aggiungete lo spicchio d’aglio intero e non sbucciato

portate ad ebollizione per 7 minuti

spegnete il fuoco

filtrate e lasciate stemperare la tisana

bere, non aggiungete lo zucchero.

2- Aglio limone e miele

E’ utile quando avete il mal di gola, soprattutto il miele, occorrono 3 giorni per prepararle questa ricetta e si può assumere un cucchiaio al giorno.

INGREDIENTI:

10 spicchi di Aglio

Scorza di ½ limone

1 Tazza di miele

Preparazione:

sbucciare l’aglio e tritarlo finemente, mettetelo in una ciotola;

lavate e asciugate e grattugiate la scorza del limone, ricordate che vi serve solo metà scorza, trasferitela nella ciotola ;

aggiungete l’aglio e la scorza nel barattolo con il miele e mescolate per bene;

attendere 3 giorni

poi utilizzate un cucchiaio al giorno

conservate il barattolo in un luogo al riparo da luce e calore.

3 -Sciroppo di aglio e limone

E’ una ricetta molto utile per il mal di gola e tosse, non solo aiuta a depurare l’organismo se assunta regolarmente per alcuni giorni (più in basso vedremo le modalità di assunzione). La preparazione è semplice e richiede pochi minuti. Vediamo come procedere.

INGREDIENTI:

300 g di Aglio

1 kg di Limoni

1,5 lt di Acqua

Preparazione:

sbucciare e tritare l’aglio

spremere il succo dei limoni;

fate bollire l’acqua

aggiungete gli ingredienti lasciando sul fuoco per circa 15 minuti

conservate lo sciroppo ottenuto in barattoli di vetro

assumete circa 25 ml ogni mattina.

4- Pasta di aglio limone e zenzero

E’ un rimedio naturale pronto in soli 10 minuti, potrete utilizzarla in cucina a vostro piacimento.

INGREDIENTI

1 spicchio di Aglio

mezzo Lmone

5 cm di Radice fresca di zenzero

Preparazione

sbucciate lo zenzero e tagliatelo finemente

tritate lo spicchio d’aglio

mettete in una ciotola ed aggiungete il succo di limone

mescolate tutti gli ingredienti, così da ottenere una pasta della giusta consistenza

aggiungete un cucchiaio di questa miscela ogni giorno in cucina o assunto così come è.

Consigli

Decotto di aglio e limone: utile per sfruttare le sue proprietà di antibiotico naturale, basta sorseggiare ai primi sintomi di influenza, un paio di volte al giorno. Miele di aglio e limone: si consiglia di assumerne un cucchiaio al giorno, al mattino a stomaco vuoto, per 7 giorni. Poi interrompete e riprendete un secondo ciclo di 7 giorni. Lo potete assumere così, oppure diluito in acqua tiepida. Sciroppo di aglio e limone: è consigliabile assumerlo la mattina a digiuno per 25 giorni facendo una pausa di 10 giorni, poi riprendete per altri 25. Noterete subito dei benefici. Pasta di aglio limone e zenzero: si può utilizzare in cucina, oppure si assume così come rimedio naturale, ne basta un cucchiaio in qualsiasi momento della giornata.

È possibile acquistare la pasta di aglio già pronta?

Si si può acquistare già pronta all’uso, e poi aggiungete direttamente del succo di limone, che utilizzerete per arricchire i piatti. E’ una buona soluzione per sfruttare, almeno in parte, le virtù benefiche contenute nell’aglio.