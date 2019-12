Test |Scopri come la tua data di nascita influenza la tua personalità | Dal numero 1 al numero 9, individua i 5 segreti della tua data di nascita che determinano chi sei realmente

Ogni data di nascita potrebbe rivelare importanti indicazioni sul carattere, sul destino e in generale sulle aspettative di vita attraverso un semplice calcolo. Questo calcolo è molto antico, parliamo di numerologia, cioè la scienza divinatoria antichissima e da sempre usata per capire l’animo di una persona. Tra i più illustri ed esperti conoscitori della scienza dei numeri ricordiamo Pitagora: egli affermava che la Divinità è nascosta nel numero! Il numero è l’ordine nel cosmo, grazie ad esso, si sottrae al caos e al disordine. Le risposte alle eterne domande dell’uomo, diceva il filosofo, stanno nella Matematica. Che dunque è Scienza Sacra.

Fin dall’antichità infatti i numeri erano comunemente utilizzati per interpretare la realtà e predire il destino dell’uomo. Gli storici credono che la moderna numerologia sia un insieme di insegnamenti che derivano dall’antica Babilonia, dai suoi seguaci, dai primi misticismi cristiani, dalla Filosofia astrologica da Alessandria D’Egitto, dall’occultismo dell’antico gnosticismo e dal sistema ebreo del Kabbalah.

Il principio di base consiste nel considerare i numeri entità che emanano frequenze vibrazionali che influiscono ed influenzano la vita dell’uomo.

La numerologia viene studiata anche nei Veda, le opere sacre della religione induista. La numerologia vedica afferma che ciascun numero rappresenta un pianeta, il quale determina una particolare influenza sul soggetto a cui i numeri sono “assegnati” dal ciclo di nascita e dal nome.

Secondo tutti i grandi studiosi di Numerologia ogni cosa può essere ridotta al suo significato esoterico nascosto, così anche il nome, il cognome e la data di nascita, sequenze individuali che caratterizzano ciascuno di noi e permettono di stilare un profilo completo della personalità. Ecco allora come capire più affondo chi siamo partendo proprio dalla data di nascita. Scopri come fare il calcolo e cosa rivela di te il tuo numero!

Cosa svela di te la tua data di nascita?

Grazie alla numerologia, possiamo scoprire molte cose sul nostro conto personale. “cose” che forse non conosciamo ancora bene di noi stessi come:

Scoprire i propri talenti per realizzare lo scopo della propria vita

Esprimere attivamente e concretamente il nostro potenziale.

Prendere decisioni importanti, sia in ambito personale, affettivo o lavorativo.

La Numerologia diventa quindi un utilissimo metodo di autoanalisi e introspezione. Si pensa che ogni essere vivente riceve, al momento della nascita, un’impronta astrale, caratterizzata dalle energie presenti in quel momento che determinano le caratteristiche di base e lo rendono sensibile, nel corso della sua esistenza, alle energie affini secondo il noto fenomeno della risonanza.

Da questo punto di vista, dunque, il momento della nascita non è casuale, ma avviene in funzione delle configurazioni astrali che se sono in accordo con il destino che noi stessi abbiamo determinato tramite ciò che abbiamo fatto nelle incarnazioni precedenti. In ultima analisi, quindi, gli astri influiscono ma sempre in conseguenza di ciò che è stato messo in atto da noi stessi, che siamo i veri e unici artefici del nostro destino.

La numerologia utilizza il linguaggio simbolico e universale dei numeri. In ogni data o parola, eseguendo un processo di calcolo o di metodo, può essere identificato un numero elementare, compreso tra 1 e 9. Ciascun numero elementare ha un suo significato simbolico da cui derivano le caratteristiche e le tendenze positive e negative delle persone influenzate da quel numero.

I 5 segreti nascosti nella data di nascita | Come calcolarli

Le cifre di giorno, mese e anno di nascita, debitamente scomposte e\o sommate tra loro, renderebbero possibile la lettura di stimolanti riflessioni sulla personalità umana (l’anima); sull’interazione tra il singolo individuo ed il mondo nell’ambito del percorso esistenziale di ciascuno (il karma); sui talenti singolari che ognuno di noi nasconde dentro sé (le doti); sulla strada che compiremo in questa vita (il destino individuale) e sullo scopo ultimo del nostro esistere (la realizzazione).

ANIMA

KARMA

DONO

DESTINO

REALIZZAZIONE

Questi sono i 5 fattori che determinano la tua data di nascita. Vediamo nello specifico come calcolarli ricordando che questo che vi proponiamo non è altro che un gioco che si ispira alla numerologia ma non vuole sostituirsi a nessuna profezia o divinazione, ovvero non vuole essere altro che un’opportunità leggera per riflettere su se stessi e sul proprio destino.

IL GIORNO DI NASCITA risponde alla domanda CHI SIAMO identifica l’ANIMA , la nostra personalità e il nostro essere interiore.

risponde alla domanda CHI SIAMO identifica , la nostra personalità e il nostro essere interiore. IL MESE DI NASCITA risponde alla domanda CHE COSA DOBBIAMO FARE Identifica il KARMA , il nostro rapporto con il mondo esterno, il percorso che ci siamo prefissati per questa vita, l’azione, l’agire volto a un fine che ci siamo prefissati.

risponde alla domanda CHE COSA DOBBIAMO FARE Identifica il , il nostro rapporto con il mondo esterno, il percorso che ci siamo prefissati per questa vita, l’azione, l’agire volto a un fine che ci siamo prefissati. LE ULTIME DUE CIFRE DELL’ANNO DI NASCITA rispondono alla domanda QUALI SONO LE NOSTRE DOTI descrivono il nostro DONO , il nostro talento ancestrale. Danno indicazioni su cosa poter puntare tra le nostre caratteristiche pre acquisite.

rispondono alla domanda QUALI SONO LE NOSTRE DOTI descrivono il nostro , il nostro talento ancestrale. Danno indicazioni su cosa poter puntare tra le nostre caratteristiche pre acquisite. LA SOMMA DELL’ANNO DI NASCITA risponde alla domanda COSA SIAMO DESTINATI A FARE e COSA SIAMO DESTINATI A ESSERE; delinea il nostro DESTINO, ovvero ciò che siamo destinati ad essere.

risponde alla domanda COSA SIAMO DESTINATI A FARE e COSA SIAMO DESTINATI A ESSERE; delinea il nostro ovvero ciò che siamo destinati ad essere. LA SOMMA COMPLETA DELLA DATA DI NASCITA rappresenta la nostra VIA DI REALIZZAZIONE delinea lo scopo, la strada da percorrere per la nostra più elevata realizzazione per vivere una vita serena e gioiosa.

Esempio di CALCOLO per una persona nata l’11 giugno 1983:

ANIMA = 11 (1+1)=2

KARMA = 06 ( 0+6) =6

DONO = 83 quindi 8+3= 11 (1+1)=2

DESTINO = 1983 quindi 1 + 9 + 8 + 3 = 21 quindi 2+1= 3

REALIZZAZIONE = 1+1+6+1+9+8+3= 29, quindi 2+9=11 quindi 1+1= 2 così 2 sarà il numero che esprime la realizzazione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Il significato dei numeri da 1 a 9 | Scopri chi sei

Abbiamo visto come fare il calcolo della data di nascita. Ora che avete i numeri sommati, potete capire un po’ di più la vostra personalità (nascosta). Partiamo dal numero 1 ricordando sempre che questo vuole essere un gioco che si ispira alla numerologia ma intende tradursi in un’occasione di autovalutazione di se stessi.

potrebbe interessarti anche: Test | Scopri cosa rivela la forma dei tuoi denti sulla tua personalità

Cosa rappresenta il Numero 1

Rappresenta l’Inizio, il Principio da cui poi prende corpo un’idea. Simboleggia l’uomo che attraverso il libero arbitrio prende parte consapevolmente all’opera di creazione.

Chi ha nella propria data di nascita il numero 1 è in genere destinato ad essere un leader, una persona carismatica dotata di ambizione ed energia per portare avanti la propria causa. Sono persone motivate e motivanti e spesso riescono ad emergere nella vita professionale con posizioni di rilievo.

Nella sua accezione negativa il numero 1 rappresenta l’egoismo e l’arroganza. Spesso, in fase di evoluzione, nel periodo in cui si forma il proprio temperamento, le persone 1 potrebbero avere la tendenza a muoversi con scarso rispetto per gli altri e per l’ambiente che li circonda.

Cosa rappresenta il Numero 2

Questo numero rappresenta il principio della dualità: bianco e nero, giusto e sbagliato, bene e male, maschile e femminile. Gli individui del 2 sanno relazionarsi con il mondo circostante. Possiedono una grande sensibilità e nella vita professionale riescono a collaborare senza grandi problemi. Hanno un grande rispetto verso gli altri.

Proprio perché è preponderante la dualità, vivono però grandi stati d’ansia e di indecisione che riescono a mitigare con discipline introspettive come lo yoga. Nella vita privata, la loro parte femminile emerge. Possono essere dei compagni perfetti perché la loro sensibilità li porta a leggere con grande attenzione gli stati d’animo e ad essere estremamente rispettosi del pensiero altrui.

Cosa rappresenta il Numero 3

Questo numero è da sempre stato identificato come numero fondamentale, quello che simboleggia l’uomo generato dal Cielo e dalla Terra. Indica il principio della crescita, la creatività, la curiosità, una buona comunicazione, l’espressione e lo sviluppo dell’energia, inoltre dona spiritualità e ottimismo.

Le persone caratterizzate dal numero 3 hanno un’energia giovanile che nasce dalla combinazione della forza innovatrice dell’Uno e l’intuizione e il magnetismo del Due. Sono allegri ed entusiasti, amichevoli e socievoli, attratti dai piaceri della vita, dall’opulenza, dal divertimento. Le personalità “3″ riescono a catalizzare l’attenzione su di loro e di certo non passano inosservati anche se a volte per questo loro atteggiamento vengono scambiate per persone superficiali.

Hanno un alto bisogno di attenzione e per questo imparano l’arte della conversazione e dell’umorismo. Nella forma negativa si avrà una cattiva comunicazione ed una tendenza al pessimismo.

Cosa rappresenta il Numero 4

Il numero 4 simboleggia il quadrato; è la rappresentazione del senso pratico, della concretezza, e della costruttività delle idee intesa in senso tangibile. Il Quattro è il numero che si erge a simbolo del mondo fisico, ovvero del nostro pianeta e di tutti gli esseri viventi. Contrariamente ai numeri Uno, Due e Tre, il Quattro, agendo sul livello pratico, ci educa a usare le nostre attitudini per poter realizzare ed esprimere ciò che in noi è più manifesto e solido.

Chi è caratterizzato dal Quattro tende a vivere la quotidianità e a coinvolgere in modo attivo altre persone in contesti sociali ben definiti. Il Quattro è in genere conservatore e stimola ad essere responsabili verso cicli della natura e ad avere rispetto per le tradizioni. In genere chi ha nella sua data di nascita il numero 4 è una persona dotata di grande forza di volontà e responsabilità. Amano le tradizioni, sono intelligenti e riservati.

Nella sua accezione negativa i numeri 4 talvolta possono apparire egocentrici e aggressivi, ma soprattutto come forma di difesa, in quanto, dovendo fronteggiare situazioni diverse, si sentono spesso incompresi.

Potrebbe interessarti anche: Test psicologico | Cosa vedi? Scopri cosa nasconde il subconscio sulla tua vita amorosa

Cosa rappresenta il Numero 5

Cinque è il numero dell’uomo considerato mediatore fra Dio e l’Universo. Rappresenta la vita, l’uomo che genera l’uomo. Il Cinque è un ponte tra il mondo materiale e il mondo spirituale, lo Spirito che domina gli elementi.

Come tutti i numeri dispari genera attività, nella forma positiva di evoluzione, di movimento progressivo di elevazione, oppure in quella negativa di involuzione, di discesa e di degradazione. “Il numero Cinque” è simbolo dell’amore per la libertà e la sperimentazione .

Ai numeri 5 piace sperimentare e approfondire le proprie conoscenze con spirito d’avventura: Propositivi e curiosi verso i cambiamenti. Dotati di grande carisma e sensualità, faticano a gestire vincoli e gelosie.

Hanno un modo di comunicare molto spontaneo e aperto che porta a coltivare amicizie molto diverse; per questo motivo i numeri 5 sono portati ad un lavoro a contatto con il pubblico in quanto il loro approccio con la gente è immediato e istintivo.

Sul piano psichico il numero cinque indica un carattere facile ai cambiamenti ma inquieto. Sono individui curiosi, con uno spiccato senso della libertà personale e fortemente competitivi e istintivi. Nonostante una condizione economica a tratti “incerta”, essi sono in grado di risparmiare per i momenti più difficili.

Nell’aspetto negativo i numeri “5″ sono decisamente impazienti e dovrebbero e ascoltare di più le opinioni altrui; inoltre, pur essendo abili e pieni di risorse dovrebbero prestare attenzione ai pericoli derivanti dagli eccessi.

Cosa rappresenta il Numero 6

Il numero 6 simboleggia il punto di arrivo, la responsabilità, le unioni durevoli, la famiglia. Il numero 6 parla dell’Armonia e dell’impegno profondo nelle relazioni di qualunque natura. Rappresenta l’incontro dell’uomo con la sua scelta definitiva: il divino o la corruzione della materia. I Pitagorici lo definivano con l’esagramma che indicava l’adepto, ovvero ” colui che non ha ancora scelto. Il Numero Sei indica la necessità, dal punto di vista psicologico, di imparare ad integrare i propri ideali, i propri valori, con la realtà. Solo così, infatti, la nostra esistenza potrà definirsi “bilanciata” e in grado di produrre un’evoluzione costante.

Il numero 6 in numerologia significa anche “scelte”. Sono in grado di affrontare sfide per le decisioni importanti nella vita, di qualunque natura esse siano: famiglia, lavoro, relazioni sociali. I numeri sei dimostrano un continuo bisogno di occuparsi degli altri e sviluppano idee che possono migliorare il mondo. Sono energiche ma sensibili al tempo stesso.

Molto ricettivi, cordiali, amorevoli, socievoli e amanti dei viaggi. Spesso dotati di talento artistico e creativo.

Cosa rappresenta il Numero 7

Il Sette è il numero della Piramide in quanto formata dal triangolo (3) su quadrato(4). Coraggioso e ambizioso, pieno di progetti, sempre alla ricerca di affermazioni. È un dominatore per natura Perseveranza e costanza nell’agire, forza morale e fisica, ispirazioni, protezioni provvidenziali, ansietà, tormenti e angosce. Si può vincere come perdere.

A livello psichico corrisponde ad individui molto ponderati, riflessivi, filosofici e spirituali. Dotati di una spiccata profondità mentale che li porta ad essere perfezionisti. La personalità “7″ ha una forte attitudine introspettiva; risulta un grande osservatore possedendo una mente brillante e meticolosa. Ama l’analisi scientifica ma anche la meditazione religiosa-spirituale.

La numerologia descrive le persone con numero personale 7 come persone meditative e sensibili, talvolta dotate di poteri extrasensoriali, che vanno semplicemente risvegliati. Conoscitori della natura umana, difficilmente si fanno ingannare dalle apparenze.

In negativo è solito prendere decisioni affrettate, ha la marcata tendenza a prendere decisioni al posto altrui e non riesce sempre bene a gestire l’incredibile energia mentale.

Cosa rappresenta il Numero 8

Il numero 8 rappresenta l’infinito, espresso con equilibrio perché la sua idea deve diventare realtà. Questo numero rappresenta il controllo e la gestione del potere.

Ama un mondo privilegiato, potere puro, psicologicamente forte e capace di vedere negli altri possibilità che sfuggono agli stessi. Questa grande intensità di espressione fa sì che spesso le aspettative su di lui siano molto alte.

Ambizioso e determinato, riesce a concretizzare i suoi progetti e non è insolito vederli assumere nella vita posizioni rilevanti. L’energia dell’otto guida alla realizzazione che può diventare straordinaria se si unisce alla percezione dei sensi e all’intuizione.

A livello psichico gli individui ”8″ sono resistenti e accettano con coraggio qualsiasi prova dalla vita. Sono riflessivi, riservati, calmi a tratti nostalgici e all’esterno si mostrano sereni ed equilibrati. Hanno la capacità di adattarsi sempre alle nuove circostanze e riescono a preservare l‘affetto degli amici grazie alla loro dedizione.

Nella sua accezione negativa i numeri 8 possono essere molto vendicativi verso chi, secondo loro, si è comportato nei loro confronti, in modo disonesto. Tendono a realizzare delle sicurezze economiche, avendo un’indole molto materialista, quindi tendono alla tirchieria e peccano di desiderio di possesso.

Potrebbe interessarti anche: Test psicologico: scegli la Luna e scopri come sei in amore

Cosa rappresenta il Numero 9

Questo numero rappresenta l’universalità e la completezza. Il Nove è associato con Marte. Il simbolo associato è la stella a nove punte. La stella a nove punte è un sistema aperto che si compone di un cerchio e dei triangoli.

È il culmine degli altri numeri e delle loro caratteristiche. I nove sono in genere molto in sintonia, reattivi, ambiziosi, individui filosofici in tutti i settori. Sono persone molto particolari e si distinguono sempre dalla massa, per questo in ambito sociale e professionale sono molto stimati e apprezzati.

La loro sfida è proprio quella di raggiungere la saggezza attraversando, riconoscendo ed elaborando le proprie emozioni. La spiritualità del Numero 9 è legata al senso di giustizia. Il possessore del numero 9 nella data di nascita è molto sensibile alle ingiustizie nel mondo. Si fa promotore per ciò che è giusto, tende a difendere i deboli, si schiera dalla parte della legge per far rispettare i diritti di tutti.

Il Numero 9 è la cifra delle persone sensibili, coraggiose, integre. Possiedono un intuito particolarmente forte e riescono, con la loro comunicazione, ad influenzare le persone. Sono coraggiosi, intraprendenti, carichi di entusiasmo e risoluzione, ma solitamente riescono a conseguire la loro realizzazione oltre i 40 anni.